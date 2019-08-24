可苦可樂開唱冒出「安室奈美惠」　叫粉絲拿出手機：快拍！

記者吳睿慈／台北報導

日本天團可苦可樂為迎接20週年，24日來到台北國毅會議中心開唱，演唱會將沙畫搬到檯面上，作為開唱的前導影片，搭配著唯美的畫風、配樂，變成一棵櫻花樹，2人登場帶來歌曲《櫻花》，前3首歌以不插電的方式演出，兩人魅力無窮，全場站起來拍手，沉醉在溫暖旋律裡。

▲可苦可樂演唱會影片別出心裁。（圖／大鴻藝術提供）



可苦可樂20週年紀念演唱會最後一場獻給台粉，連大螢幕影片都別出心裁，他們唱得每首歌，幾乎都有沙畫搭配，可說是一場充滿視覺、聽覺的音樂饗宴。兩人個性詼諧，主唱黑田俊介爆笑自我介紹：「我是主唱安室奈美惠，因為我聽說在台北最紅的是安室。」小淵健太郎秒虧他「不要這樣說」，兩人的對話讓台下笑翻，黑田俊介感到神奇發問「懂日文的人舉手」，過半觀眾舉起手，他幽默笑回還以為人在日本。

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▲小淵健太郎準備了一段中文。（圖／大鴻藝術提供）



二度來到台灣開唱，可苦可樂展現誠意，小淵健太郎用一大串中文問好，「台灣的大家有嗨起來了嗎？台北的大家給我們力量，一直努力到今天，能夠像這樣再次來到台北，真的非常高興，今天是20週年紀念演唱會最後一天，我們會用心把最棒的歌曲演奏獻給各位，請務必享受到最後，謝謝。」全程雖拿著大抄偷看，但他咬字標準，做足準備。

▲可苦可樂20週年演唱會最後一站獻給台彎。（圖／大鴻藝術提供）



黑田俊介、小淵健太郎20年來累積的默契，也能在對話裡深刻感覺到，黑田俊介透露高中時曾有一句中文饒舌盛行，但沒人聽得懂他在唱什麼，只好叫台灣粉絲幫忙聽看看，結果竟是「好吃好吃好吃一起嗨吧」，兩人硬是把台下觀眾cue出來，帶著全場3000人念饒舌，超違和的現場，令人哭笑不得。

▲黑田俊介自我介紹是「安室奈美惠」。（圖／大鴻藝術提供）



主唱黑田俊介之前曾介紹自己是「福山雅治」，這次來台變成「安室奈美惠」，小淵健太郎立刻虧「他常常搞錯自己是福山雅治，結果隔天新聞標題都是那個。」他爆笑自嘲「後來我就不好意思見福山雅治耶。」而兩人走親民路線，在唱到嗨歌時，小淵健太郎大喊：「快把你們的手機拿出來拍，快點，在我說停止以前，你們都可以拍。」他跑到台下與粉絲狂歡，場面失控又爆笑。