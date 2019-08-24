偷學黃曉明被發現了！　王俊凱秒認錯…懲罰內容曝光

記者傅家妤／綜合報導

大陸男星王俊凱近來參加《中餐廳》第3季，在最新一期播出的節目中，他與楊紫在私底下偷學店長黃曉明說話，兩人無論是語氣或動作都模仿得維妙維肖，雖然特別囑咐過節目組不能播出，但最後還是被出賣了，在黃曉明發現以後，兩人也非常迅速的「承認錯誤」，但免不了還是被懲罰了。

▲王俊凱模仿黃曉明。（圖／翻攝自微博／微博綜藝）

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黃曉明在《中餐廳3》擔任店長，因行事作風過於霸道，且說話語氣中往往有一種不允許被質疑的威嚴，金句頻出，節目播出後也掀起了不少爭議，在23日晚間播出的最新一期節目中，做為員工的王俊凱及楊紫單獨外出用餐，兩人就開始模仿起店長說話的模樣，2分多鐘內，兩人把過去黃曉明在節目中「店長霸氣」的精髓全還原，甚至連表情、語氣都非常像。

▲王俊凱、楊紫模仿的畫面全被播出。（圖／翻攝自微博／微博綜藝）

不過在講完後，王俊凱瞬間就後悔了，還交代現場工作人員，「你們要是膽敢把這段錄像放出去，你們就死定了，知道嗎！」不過最後節目組還是選擇「同歸於盡」，全都播出了。

▲黃曉明轉發該片段。（圖／翻攝自微博／黃曉明）



節目播出後，黃曉明也特別在微博轉發了該模仿片段，還標註了楊紫及王俊凱：「姐姐，弟弟，我們開個會…。」兩人也非常機靈地立刻在底下認錯，楊紫：「曉明哥，我主動承認錯誤！今天的工資我的不要了！」王俊凱也非常迅速地跟上：「曉明哥，我也主動承認錯誤！今天的西瓜我來準備。」

▲王俊凱、楊紫隨即認錯。（圖／翻攝自微博／黃曉明）

三人一來一往逗趣笑翻眾人，不少粉絲也紛紛在底下調侃，「這兩個活寶太可愛，太有梗了」、「我倒覺得姐弟倆模仿得很好」、「店長喊你們開會了」、「王俊凱、楊紫：不是說好不播的嗎？」