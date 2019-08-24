朱智勛證實「解怨脈」會回歸《與神》3跟4！劇透《李屍2》驚喜結局

記者吳孟庭／台北報導

因韓影《與神同行》「解怨脈」一角而重新翻紅的韓星朱智勛（주지훈），今（24）晚首度在台北舉辦見面會，爆料當初差點就不演《與神》，「因為腳本真的很無聊」，更表示應該會繼續拍攝《與神》3跟4。至於剛殺青的《李屍朝鮮》第二季，他也給了驚喜劇透。

▲朱智勛證實「解怨脈」會回歸《與神》3跟4。（圖／欣亦隆提供、翻攝自Naver Movie）

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朱智勛今晚在花漾Hana展演空間舉辦首次在台見面會，吸引約500粉絲不畏颱風風雨到場。他趁著主演的《李屍朝鮮》第二季殺青空檔來台，和粉絲分享剛拍攝完的內容，給了一個耐人尋味的回答，「大家看到最後一定會發出『喔～』（的驚訝聲），看完之後會重新回頭看。」

他繼續說，「裡面有一個非常大的驚喜，因為我們從製作團隊那邊聽到後，也只有兩種反應，一種是說『這有可能嗎？』，一種則是發出『為什麼？』，你們一定會非常期待的。」引起在場粉絲尖叫。

▲朱智勛《李屍朝鮮》第二季剛殺青。（圖／Netflix提供）

朱智勛回憶拍攝《李屍朝鮮》，「我們在夏天要戴著假髮拍冬天的戲，假髮彷彿毛帽，韓服又要穿三層，真的熱到快脫水，真的差點死掉。」還說，「真的很不喜歡拍古裝劇，每次拍完都說再也不要拍，但每次拿到腳本都覺得很棒怎麼能不演呢？」但粉絲當場舉手投票沒幾個人喜歡古裝，他森七七說，「那我以後不要拍好了」。

聊到他的代表作，其實解怨脈差點不是他演，朱智勛說，「剛拿到《與神同行》劇本的時候我就說不要拍，因為導演雖然是天才型導演，但內容寫出來的腳本真的很無趣，所以我說不要演。」後來是靠著一頓酒局慢慢說服他。

▲朱智勛表示一開始差點錯過解怨脈角色。（圖／欣亦隆提供）

「當時和製作組說沒有要拍，但後來和製作公司去喝酒的時候，金導演硬說要來現場，因為他很有禮貌、很有才華、又很有說服力，即使知道我不演，也沒有感覺不好，我想和這種導演合作應該會有很不錯的成果，因此就答應了。」朱智勛回憶。

接著朱智勛更大方說出未來的拍攝行程，「10月開始我會開拍一個新劇，預計明年上半年會跟《李屍朝鮮2》差不多時間播出，接下來會跟《李》的金導演，還有河正宇將會在下半年拍攝電影《피랍》，之後還有一部，這之後的之後可能會拍《與神同行》3跟4。」間接證實他將以解怨脈一角再度回歸。