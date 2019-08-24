《甄嬛傳》女星抑鬱症原因疑曝光！瘋傳「被男友賣給高層」

記者許皓婷／綜合報導

大陸女星熱依扎2011年演出《後宮甄嬛傳》的「寧貴人」一角走紅，還被封為「小張柏芝」，她近期突然透露自己患有重度抑鬱症及重度焦慮，更被爆出她患病的背後主因不單純。

▲熱依扎患抑鬱症。（圖／翻攝自微博）

「為什麼我這麼有趣呢？」熱依扎坦言，「是因為我死過很多回。才知道生的意義。」也正因為如此，她在螢光幕前，大多給人開朗形象，為了就是想帶給眾人有趣一面，同時也感嘆：「人生太苦，在不傷害他人的前提下，在不犯法的前提下，活自己吧。生命，是一次奇遇。​」

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不久後，熱依扎留言公開自身隱疾，「直接和大家說吧，我是重度抑鬱症＋重度焦慮。」她表示，自己走過了最難的地方，雖然目前仍需吃藥控制，但想透過自身能力，幫助和她一樣、或是正要如此的人，「有什麼可以私信我，我幫你解答，別輕易離開。」

據陸媒《鳳凰網娛樂》報導，有娛樂記者爆料：「自曝有抑鬱症的女星曾有過一段很深刻的感情，當時她被男友利用。」並透露該女星被男友賣給高層後遭到騷擾，導致接不到資源，一度離開演藝圈，還曾輕生，幸好現在狀態漸漸恢復，文中雖未指名道姓，但不少人認為指的應該就是熱依扎。

▲熱依扎抑鬱症原因疑曝光。（圖／翻攝自微博）