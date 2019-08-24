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16歲Lil Tecca「打電動順便」寫出3億嘻哈神曲　3個月「魯蛇→泰勒絲師弟」大翻身

記者蕭采薇／綜合報導

來自紐約皇后區的嘻哈饒舌新秀—大咖小子（Lil Tecca），年僅16歲就勇闖樂壇，創下不少巨星都難以超越的精彩紀錄，五月釋出的最新單曲《Ransom》發布後便在全球Spotify擠下亞莉安娜、尚恩曼德斯等天王天后，直衝全美串流排行冠軍，至今全球累計了近3億次串流點聽。然而這首歌，卻他打電動而寫出來的歌曲。

▲▼大咖小子（Lil Tecca）《Ransom》。（圖／翻攝自YouTube／Lyrical Lemonade）

▲大咖小子（Lil Tecca）寫出三億神曲《Ransom》。（圖／翻攝自YouTube／Lyrical Lemonade）

《Ransom》MV累積至今電擊率已飆破9000萬人次觀看，直逼破億門檻，單曲也迅速竄升至美國告示牌單曲榜前十名、英國Official Trending Chart冠軍，這首超魔性的旋律除了讓人洗腦之外，也不禁對這位嘻哈新人的創作才華感到驚訝。

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其貌不揚、門牙有縫的Lil Tecca，其實私底下就是個平凡的年輕人，跟一般青少年一樣喜歡打籃球、打電動，《Ransom》這首單曲就是他在打電動玩具時寫給朋友的歌曲，也正是因為這個嗜好讓他開啟了嘻哈音樂的創作機緣。

▲▼大咖小子（Lil Tecca）打電動寫出3億神曲《Ransom》。（圖／環球提供）

▲大咖小子（Lil Tecca）已經和與環球唱片旗下廠牌Republic簽下一紙合約。（圖／環球提供）

今年五月大咖小子把他的創作上傳至網路平台分享，怎麼也沒想到此舉就讓他與環球唱片旗下廠牌Republic簽下一紙合約，正式成為泰勒絲、亞莉安娜等人的新生代小師弟。《Ransom》也被粉絲票選為2019 MTV音樂錄影帶大獎新增的獎項提名，和怪奇比莉、巨星馬龍等角逐最佳夏日歌曲獎（Song of Summer）。

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