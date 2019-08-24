吳慷仁想開「寵物美容店」賺大錢　小姪女拿豬公撲滿投資

記者李欣容／台北報導

吳慷仁客串電視劇《俗女養成記》，飾演陳家小叔陳晉清一角，演出一個生錯時代的創意家，想開寵物美容店，姪女陳嘉玲還拿豬公存錢筒裡的零錢要投資他。不太會說台語的吳慷仁在這方面下足功夫，自認有些肢體障礙的他甚至挑戰舞蹈，導演嚴藝文大讚：「他是一個認真、不服輸的演員。」

▲吳慷仁客串《俗女養成記》 。（圖／華視提供）

吳慷仁此次飾演的角色帶有悲劇性格，在那個年代中一心想開寵物美容店，不被看好，從台北回到台南老家，總在家人面前說：「等我賺大錢後蓋房子給你們住！」還吸引了小嘉玲（吳以涵 飾）拿存錢豬公撲滿要投資他的寵物美容店。

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▲陳竹昇、吳慷仁和童星吳以涵 。（圖／華視提供）

嚴藝文透露，小叔這個角色是個幫助嘉玲編織夢想的角色，吳慷仁雖然不太會說台語，但他很努力練習發音，想講出道地台語，嚴藝文稱讚他是一個很非常投入、認真與不服輸的演員，甚至自認有些「肢障」的他也嘗試了一段舞蹈，在劇中教小嘉玲跳舞逗她開心，吳慷仁則說非常榮幸能參與嚴藝文第一部執導作品。

▲吳慷仁在劇中想開寵物美容店，吳以涵拿零用錢投資他 。（圖／華視提供）

事實上，《俗女養成記》原著散文中沒有小叔這個角色，嚴藝文表示這故事是取材自原著一篇《午後的一人實驗》中，作者江鵝小時候做科學實驗愛冒險的故事，呈現出「敢於冒險、敢於作夢」的精神，因而創造出小叔這個角色。

嚴藝文表示，雖然吳慷仁只有參與演出兩天，但和夏靖庭、陳竹昇、楊麗音、于子育、吳以涵等演員激發出很多火花，讓她看了相當過癮。





▲吳慷仁（左2）僅拍攝兩天，和眾演員培養出好感情 。（圖／華視提供）