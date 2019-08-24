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Janet老公當男主角！　《厲陰宅》溫子仁新恐怖片選角曝光

記者傅家妤／綜合報導

導演溫子仁（James Wan）建立起《厲陰宅》宇宙，即使沒親自擔任導演，監製電影《鬼修女》、《安娜貝爾》系列照樣票房大賣，近來他再度籌拍新片，而且男主角人選已經確定由台灣女星謝怡芬（Janet）的老公George Young接演，消息一出隨即引起了不少關注。

▲溫子仁、George。（圖／翻攝自Facebook／溫子仁、George）

▲溫子仁即將開拍新的恐怖片。（圖／翻攝自IG／溫子仁）

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澳洲華裔導演溫子仁近年已經成為了票房保證，先前從恐怖片跨界到漫畫改編英雄電影《水行俠》，無論票房及評價也都非常高，超強實力獲得肯定。近來他再度回歸，即將籌拍一部全新的恐怖電影，而且男女主角的人選都已經確定下來了。

▲溫子仁、George。（圖／翻攝自Facebook／溫子仁、George）

▲溫子仁新片的男主角人選是Janet老公George。（圖／翻攝自Facebook／George）

根據外媒《Variety》報導，溫子仁新片的女主角人選為《神鬼傳奇》33歲女星安娜貝爾瓦莉絲（Annabelle Wallis），而男主角就是台灣觀眾熟悉的謝怡芬（Janet）的老公George Young，目前僅得知片名暫定為《SilverCup》，將獨立於溫子仁過去所製作過的恐怖片，是一部全新題材的電影，將會在溫子仁籌備《水行俠》續集前開拍，其餘相關資訊仍在保密中。

▲溫子仁、George。（圖／翻攝自Facebook／溫子仁、George）

▲George發文。（圖／翻攝自Facebook／George）

對於將接演溫子仁執導的新片，George也在臉書上轉發了相關報導，在發文中證實了此事，並透露目前與家人在亞洲旅行。不少粉絲看到了相關消息，也紛紛送上祝福，並表示非常期待。

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溫子仁, James Wan, 厲陰宅, 謝怡芬.Janet, George Young

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