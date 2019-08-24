《歌舞青春》電視劇11月上線　預告公開「聽到這兩個名字」爆回憶殺

記者蕭采薇／綜合報導

迪士尼原創電影《歌舞青春》共推出了3部曲，捧紅柴克艾弗隆（Zac Efron）和凡妮莎哈金斯（Vanessa Hudgens）的好萊塢明星。迪士尼先前宣布拍攝電視劇版，時間線發生在電影上映的15年後，預告公開後讓粉絲大呼期待。

▲《歌舞青春》是許多7、8年級生的回憶。（圖／翻攝自Facebook／High School Musical）



《歌舞青春》被影評人們稱為「迪士尼最成功的原創音樂劇電影」，在2006年播出第一集後，就掀起一陣「歌舞劇旋風」，當年三部曲結束後，許多粉絲都相當不捨，紛紛呼籲迪士尼繼續拍攝續集。《歌舞青春》在多年後也回應了粉絲們的期待，宣布電視劇版將在2019年11月12日上線。

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▲《歌舞青春》電視劇版引進一眾年輕新世代演員。（圖／翻攝自Facebook／High School Musical）

預告於24日正式公開，《歌舞青春》電視劇版本以紀錄片的風格呈現，內容講述一群「東高」的學生正在準備《歌舞青春》的舞台劇。預告中男、女主角的高中正要排演當年的《歌舞青春》，眾人討論誰要飾演主角Troy以及Gabriella，挑起觀眾懷念的情緒。

▲《歌舞青春》電視劇版引進一眾年輕新世代演員。（圖／翻攝自Facebook／High School Musical）

劇情在準備的過程中，舞台劇背後發生的點點滴滴。而這回的電視劇當中，每一集都會有過去電影中的一首歌曲重新改編的新歌，當然原版電影中的歌曲也會出現在劇中。《歌舞青春》電視劇將在迪士尼力推的新流媒體平台「Disney+」上架，引進一眾年輕新世代演員，令忠實影迷都非常期待電視劇版，究竟會帶來什麼不一樣的火花。