記者陳芊秀／綜合報導

日本女藝人Vanilla（本名：水野乃里江）因砸錢整型，成為話題人物，開設IG、Twitter、YouTube等，分享自己的整型心得，吸引超過10萬網友追蹤。她每個月花2到300萬日幣（約台幣60到90萬元）維持美貌，整型次數已經多到數不清，甚至被網友嗆有病，而她看破世人批評，直言「醜八怪在日本活不下去。」

▲Vanilla砸下2億日幣整型。（圖／翻攝自IG／Vanilla）

Vanilla把自己的眼睛整成比常人大，加上放大片、打玻尿酸做出假眼袋，變成「銅鈴大眼」，並且在7年前全身麻醉，切開後腦勺的頭皮，在額頭裝入人工骨頭，手術進行6小時，為的是擁有像外國人一樣的額頭形狀，讓眼睛、鼻子更協調。當然她也隆乳，胸部裝入矽膠，兩邊加起來用了6公斤重、超過M罩杯大的假胸部，講到此處笑說「很重哦」，並露出花了1000萬日幣（約台幣298萬元）美白的牙齒。

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▲Vanilla上圍有M罩杯，其實是挺6公斤假胸。（圖／翻攝自IG／Vanilla）

不斷整型花了多少錢？Vanilla表示至今總共砸了超過2億日幣（約台幣5956萬元），對她來說，整型是「找回自己」，並說：「我一直覺得，自己不是以這張臉生來這個世上的。性別認同障礙的人也覺得『我是以錯誤的身體出生的』，他們用手術找回真正的性別，我也靠手術找回自己的臉。」

▲Vanilla在夜總會上班，賺錢開眼頭變大眼妹。（圖／翻攝自IG／Vanilla）

Vanilla透露小學時代就時常遭到欺負，曾被朋友騙到公園，看到木桌子上用修正液寫滿「去死！去死！」她對此大受打擊，運動服也被弄髒，放學時被男同學丟空罐子，受到欺負卻沒有向老師報告，「我想讓人覺得被欺負了，說了反而更會遭人欺凌」，就連升上國中，霸凌仍沒有停止，常被同學痛罵「醜八怪」。她長大後決定賺錢整型，離開家鄉到大阪，晚上在夜總會上班，賺來的錢拿去開眼頭、鼻子裝軟骨，目標是整成法國娃娃般的臉孔，6年前上綜藝節目分享整型心情，掀起正反兩面迴響，也成為爆紅人物。

▲Vanilla開大眼、裝假鼻，切開頭皮填人工骨，撐出法國娃娃般的臉蛋。（圖／翻攝自IG／Vanilla）

部分網友質疑Vanilla有整型成癮症，不過她的整型醫師否認這個說法，「與其說是整型成癮，她想變漂亮的心情很強烈，跟她說『這樣做也不會更美』也可以接受，所以並不像整型成癮的人那般，不手術就無法冷靜，她沒有整型成癮的感覺。」而她接受日媒長篇專訪時，直言「日本是醜八怪很難活下去的國家。大家表面上說『不是看顏值』，但是漂亮的人和醜八怪，年收入相差了數千萬，數字表現很明顯。」她以大企業接待櫃台為例，也是挑臉決定坐櫃台的人選，認為大家說的跟做的不一樣，卻對整型抱持偏見，「我不懂只會說漂亮話的日本文化。所以就算被覺得頭腦有問題，我也會繼續這樣的生存方式。」