ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Vanilla砸2億全身整型！「6KG裝假巨胸+切頭皮填骨」：醜八怪在日本活不下去

記者陳芊秀／綜合報導

日本女藝人Vanilla（本名：水野乃里江）因砸錢整型，成為話題人物，開設IG、Twitter、YouTube等，分享自己的整型心得，吸引超過10萬網友追蹤。她每個月花2到300萬日幣（約台幣60到90萬元）維持美貌，整型次數已經多到數不清，甚至被網友嗆有病，而她看破世人批評，直言「醜八怪在日本活不下去。」

▲▼Vanilla砸下2億日幣整型。（圖／翻攝自IG／Vanilla）

▲Vanilla砸下2億日幣整型。（圖／翻攝自IG／Vanilla）

Vanilla把自己的眼睛整成比常人大，加上放大片、打玻尿酸做出假眼袋，變成「銅鈴大眼」，並且在7年前全身麻醉，切開後腦勺的頭皮，在額頭裝入人工骨頭，手術進行6小時，為的是擁有像外國人一樣的額頭形狀，讓眼睛、鼻子更協調。當然她也隆乳，胸部裝入矽膠，兩邊加起來用了6公斤重、超過M罩杯大的假胸部，講到此處笑說「很重哦」，並露出花了1000萬日幣（約台幣298萬元）美白的牙齒。

請繼續往下閱讀...

▲▼Vanilla砸下2億日幣整型。（圖／翻攝自IG／Vanilla）

▲Vanilla上圍有M罩杯，其實是挺6公斤假胸。（圖／翻攝自IG／Vanilla）

不斷整型花了多少錢？Vanilla表示至今總共砸了超過2億日幣（約台幣5956萬元），對她來說，整型是「找回自己」，並說：「我一直覺得，自己不是以這張臉生來這個世上的。性別認同障礙的人也覺得『我是以錯誤的身體出生的』，他們用手術找回真正的性別，我也靠手術找回自己的臉。」

▲▼Vanilla砸下2億日幣整型。（圖／翻攝自IG／Vanilla）

▲Vanilla在夜總會上班，賺錢開眼頭變大眼妹。（圖／翻攝自IG／Vanilla）

Vanilla透露小學時代就時常遭到欺負，曾被朋友騙到公園，看到木桌子上用修正液寫滿「去死！去死！」她對此大受打擊，運動服也被弄髒，放學時被男同學丟空罐子，受到欺負卻沒有向老師報告，「我想讓人覺得被欺負了，說了反而更會遭人欺凌」，就連升上國中，霸凌仍沒有停止，常被同學痛罵「醜八怪」。她長大後決定賺錢整型，離開家鄉到大阪，晚上在夜總會上班，賺來的錢拿去開眼頭、鼻子裝軟骨，目標是整成法國娃娃般的臉孔，6年前上綜藝節目分享整型心情，掀起正反兩面迴響，也成為爆紅人物。

▲▼Vanilla砸下2億日幣整型。（圖／翻攝自IG／Vanilla）

▲Vanilla開大眼、裝假鼻，切開頭皮填人工骨，撐出法國娃娃般的臉蛋。（圖／翻攝自IG／Vanilla）

部分網友質疑Vanilla有整型成癮症，不過她的整型醫師否認這個說法，「與其說是整型成癮，她想變漂亮的心情很強烈，跟她說『這樣做也不會更美』也可以接受，所以並不像整型成癮的人那般，不手術就無法冷靜，她沒有整型成癮的感覺。」而她接受日媒長篇專訪時，直言「日本是醜八怪很難活下去的國家。大家表面上說『不是看顏值』，但是漂亮的人和醜八怪，年收入相差了數千萬，數字表現很明顯。」她以大企業接待櫃台為例，也是挑臉決定坐櫃台的人選，認為大家說的跟做的不一樣，卻對整型抱持偏見，「我不懂只會說漂亮話的日本文化。所以就算被覺得頭腦有問題，我也會繼續這樣的生存方式。」

推薦閱讀

被具惠善光速打臉！　安宰賢超糗「偷改聲明標題」…網狂酸：女友太多搞混了

被具惠善光速打臉！　安宰賢超糗「偷改聲明標題」…網狂酸：女友太多搞混了

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

3億帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」　他IG曬出牆上照片…酸民閉嘴了

3億帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」　他IG曬出牆上照片…酸民閉嘴了

神豪乾爹1小時斗內2300萬！　甜美網紅嚇到哭「答應賣身」鞠躬報恩

神豪乾爹1小時斗內2300萬！　甜美網紅嚇到哭「答應賣身」鞠躬報恩

「KTV親到Hotel」約會第1天全壘打！　劉以豪開郭雪芙拉鍊…「X毛露出來了」她媽看傻

「KTV親到Hotel」約會第1天全壘打！　劉以豪開郭雪芙拉鍊…「X毛露出來了」她媽看傻

愛女焦曼婷被男友施暴流血　焦恩俊探班竟喊：打慘一點！

愛女焦曼婷被男友施暴流血　焦恩俊探班竟喊：打慘一點！

獨家／2PM玉澤演人在逢甲夜市！緊牽長髮正妹⋯路人尖叫包圍

獨家／2PM玉澤演人在逢甲夜市！緊牽長髮正妹⋯路人尖叫包圍

6女星嫁豪門命運大不同！　大S兒出生就是地主…她連生3男「爆拿了19億被甩」

6女星嫁豪門命運大不同！　大S兒出生就是地主…她連生3男「爆拿了19億被甩」

女友上別人車！　大根尾隨目睹「她的手摸摸摸…」西門町戴綠帽…心碎給7字箴言

女友上別人車！　大根尾隨目睹「她的手摸摸摸…」西門町戴綠帽…心碎給7字箴言

小玉突宣布「我要退出YouTube」　遇到1嚴重問題…真實內幕曝光！

小玉突宣布「我要退出YouTube」　遇到1嚴重問題…真實內幕曝光！

《偶運會》打工仔相處210偶像14hrs　「曝她真實人品」內幕瘋傳

《偶運會》打工仔相處210偶像14hrs　「曝她真實人品」內幕瘋傳

21歲爆紅宋有彬熱戀大3歲女偶像！　「正面親吻照曝光」IG早在1年前偷傳情

21歲爆紅宋有彬熱戀大3歲女偶像！　「正面親吻照曝光」IG早在1年前偷傳情

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

被具惠善光速打臉！　安宰賢超糗「偷改聲明標題」…網狂酸：女友太多搞混了

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

3億帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」　他IG曬出牆上照片…酸民閉嘴了

神豪乾爹1小時斗內2300萬！　甜美網紅嚇到哭「答應賣身」鞠躬報恩

「KTV親到Hotel」約會第1天全壘打！　劉以豪開郭雪芙拉鍊…「X毛露出來了」她媽看傻

愛女焦曼婷被男友施暴流血　焦恩俊探班竟喊：打慘一點！

獨家／2PM玉澤演人在逢甲夜市！緊牽長髮正妹⋯路人尖叫包圍

6女星嫁豪門命運大不同！　大S兒出生就是地主…她連生3男「爆拿了19億被甩」

女友上別人車！　大根尾隨目睹「她的手摸摸摸…」西門町戴綠帽…心碎給7字箴言

小玉突宣布「我要退出YouTube」　遇到1嚴重問題…真實內幕曝光！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Vanilla, 整型

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 吳慷仁想開「寵物美容店」賺大錢　小姪女拿豬公撲滿投資
  2. 女星砸2億全身整型變大眼妹！「6KG裝假巨胸+切開頭皮」：醜八怪在日本活不下去
  3. 《歌舞青春》電視劇11月上線　預告公開「聽到這兩個名字」爆回憶殺
  4. Janet老公當男主角！　《厲陰宅》溫子仁新恐怖片選角曝光
  5. 宋有彬親嘴照曝光！沉痛致歉：我不恨爆料者　對前女友愧疚
  6. 翔忻戀後首開工！胡瓜助攻事件女主角這樣說...「我是謝忻，我拿著麥克風！」
  7. 11歲吳以涵每年生日許願「拿金鐘獎」　媽笑噴：以後不用找工作了
  8. 周杰倫一進門坐下…客人全嚇跑！　店家求「下次不要穿這樣」網驚：收保護費嗎
  9. 郭采潔被嗆「只會買熱搜」　本尊狠回這4字…網讚：不愧是女王！
  10. 熊熊比基尼曬32G　颱風天照樣吸粉「當大家的陽光」

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366