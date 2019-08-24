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宋有彬親嘴照曝光！沉痛致歉：我不恨爆料者　對前女友愧疚

記者吳睿慈／綜合報導

韓星宋有彬（송유빈）參選《PRODUCE X 101》獲得大量人氣，他預計與隊友金國憲推出雙人組，演藝事業準備再度出發，24日卻遭爆出與大3歲的金昭希（김소희）親嘴照，掀起熱烈討論。事件延燒1日，他晚間在IG致歉「不論是誰，以非法方式流出照片，我也不會感到怨恨」，照片牽連到前女友與隊友金國憲，他感到很抱歉。

▲▼南韓史上第一次！宋有彬親嘴照曝光　出面道歉「對前女友愧疚」（圖／翻攝自宋有彬、金昭希IG）

▲南韓史上第一次，宋有彬、金昭希被曝親嘴照。（圖／翻攝自宋有彬、金昭希IG）

▲▼南韓史上第一次！宋有彬親嘴照曝光　出面道歉「對前女友愧疚」（圖／翻攝自宋有彬、金昭希IG）宋有彬在IG解釋，幾年前懷抱著歌手夢參選節目，好不容易實現夢想，卻迎來洶湧而至的挫折，令他的身心疲憊不已，正是因為如此，他與當時同公司的師姐金昭希互相扶持、應援，發展成戀人關係，無奈後來又遇到現實的考驗，兩人最後退回朋友關係。

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▲▼南韓史上第一次！宋有彬親嘴照曝光　出面道歉「對前女友愧疚」（圖／翻攝自宋有彬、金昭希IG）

▲宋有彬發文致歉。（圖／翻攝自宋有彬IG）

過往戀情遭挖出，大尺度的親嘴照爆料更是史上頭一回，宋有彬沉痛地表示「不論是誰，以非法方式流出照片，我也不會感到怨恨，只是對於看到照片而失望的粉絲，還有我很珍惜的人，真的非常非常抱歉。以及因為我而受到傷害的金國憲、金昭希姊姊，真的很抱歉。」

▲金昭希也發文致歉。（圖／翻攝自金昭希IG）

▲金昭希也發文致歉。（圖／翻攝自金昭希IG）

除了宋有彬出面致歉，金昭希也在IG致歉，表明兩人已經退回前後輩的關係，突如其來被爆出的親嘴照令她本人也感到很堂皇，很抱歉對於粉絲造成的傷害，未來她會以更努力的樣貌帶給大家。

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