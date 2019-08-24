胡瓜「心疼謝忻沒有用」 丟她獨自發抖道歉原因曝光

記者蕭雅玲／台中報導

謝忻與阿翔爆出不倫戀遭全面停工，今（24日）在胡瓜的陪同下，復出主持十方啟能中心的公益募款餐會，過往她跟在胡瓜身邊一起主持民視《綜藝大集合》長達12年，如今爆出不倫戀，胡瓜在第一時間就叫謝忻要出面向阿翔老婆Grace道歉。

▲謝忻在胡瓜陪同下開工。（圖／記者蕭雅玲攝）

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對於翔忻戀爆出，胡瓜語重心長說：「雙方我都很心疼，包括阿翔夫婦我們都認識，但這個事情要時間，很多人都覺得我把時間看得太淡，但所有事情都需要時間，心疼沒有用，重要是她有沒有成長，就像小孩子跌倒都會很心疼，跟自己親人跌倒一樣，但我覺得她會有成長的能量。」胡瓜也舉女兒小禎為例說：「她就是在跌倒中成長很多！」

而謝忻在道歉記者會上，一人面對媒體，胡瓜也說：「她遲早要面對，我覺得蠻好的！你們都不知道謝忻有多堅強，她從以前就在國外念書，有時候常常一個人出去旅遊，已經過慣一個人的生活，沒有什麼事能難得倒她！」

如今退出《綜藝大集合》主持棒，未來是否會以來賓身份再上節目？胡瓜也說：「什麼事都有可能，取決還是在於觀眾，但會變成怎樣工作範圍？或將來走怎樣的路都要時間來考驗。」至於是否會邀請謝忻上自己主持的其他節目，他覺得要看工作性質，「就怕上節目大家又在消費她，還是要慎選節目，還是要選擇性質符合她的節目。」