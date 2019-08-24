周杰倫一進門坐下…客人全嚇跑！　店家求「下次不要穿這樣」網驚：收保護費嗎

記者鄭又菡／綜合報導

天王周杰倫日前才宣布《嘉年華》世界巡迴演唱會即將在10月登場，雖然工作十分忙碌，但仍然活躍於社交平台上與歌迷互動。近日他分享每日穿搭照，並開玩笑表示自己意外嚇跑路人，引起網友驚呼：「哥是要去收保護費嗎？」

▲周杰倫分享自己的每日穿搭。（圖／翻攝自周杰倫IG）

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周杰倫23日在Instagram上曬出自己的每日穿搭照，還開玩笑稱自己是「Aniki（日文大哥）」，早上到花園看一看後，到一個有很多人排隊的咖啡廳，並且一屁股坐下去，不再讓人上來，而最後店家給了他一個角落的位置，但當他坐下後卻尷尬表示旁邊的客人似乎都被自己嚇跑了，「一坐下，旁邊客人全部起立，立刻變成包場，店家請客買單，希望下次不要穿這樣！」還要粉絲期待，「下次請繼續收看Aniki的一天。」

▲周杰倫自嘲自己的Aniki裝扮，嚇跑咖啡廳客人。（圖／翻攝自周杰倫IG）

照片中可看見周董身穿黑底花襯衫配上一條黑色寬褲，頭戴招牌毛帽加粉紅墨鏡外，腳上的粉紅亮點更是引起網友熱議，被形容「少女心的鞋子」、「哥這一身搭配絕了」、「鞋子好騷」、「很嘻哈的奶爸」、「哥是要去收保護費嗎？」還有粉絲大呼：「和Romeo長得一模一樣！」

▲還有網友表示周杰倫真的長得和Romeo一模一樣。（圖／翻攝自周杰倫IG）