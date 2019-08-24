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洪真英遭虐「開刀還要工作」　《RM》出動應援⋯網淚：陪著妳

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演歌天后洪真英長相甜美、個性落落大方，除了在樂壇有亮眼的表現，綜藝節目上也相當活躍，近幾年來人氣大增，荷包賺得滿滿。怎料，她23日突然控訴經紀公司壓榨，健康出現問題動手術，但公司並未因此減少行程，她苦不堪言。事件延燒2日，曾與她合作綜藝的《RM》哈哈、李相燁、鄭埻夏等人都現身為她打氣，深厚的情誼令網友感動不已。

▲▼洪真英在IG控訴，無法再相信公司。（圖／翻攝自SBS）

▲洪真英在IG控訴，無法再相信公司。（圖／翻攝自SBS）

洪真英從4月開始健康惡化，一直到6月初下腹部發炎的問題變嚴重，甚至動了手術，她多次提出想要休息卻被無視，「10年以來因著對公司的義氣及信賴，從來沒有好好的主張過我的想法，也沒有取消過任何一個行程，全力投入在工作上。」事情演變至此令她感到心痛，「沒有辦法好好睡覺，每天晚上獨自痛哭」。

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據報導，洪真英經紀公司反駁，她5年內正常地拿到100億元（約2.6億元）的報酬，且行程安排都是她所想要出演的節目和廣告。然而，這份金額引來網友質疑，洪真英身為人氣演歌天后，一場商演可以拿到韓幣1000萬元（約260萬元）報酬，她有時候一天跑好幾場商演，5年內怎麼可能只拿100億元，認為她確實遭到公司壓榨。

▲▼洪真英遭虐待「開刀還要工作」　《RM》哈哈為她應援⋯網看哭了（圖／翻攝自IG、SBS）

▲▼洪真英PO文貼出後，大批藝人為她應援加油打氣。（圖／翻攝自IG）

▲▼洪真英PO文貼出後，大批藝人為她應援加油打氣。（圖／翻攝自IG）

而她貼文一PO出，立刻獲得其他韓星支持應援，曾和她一起合作的《RM》哈哈、李相燁、鄭埻夏、裴潤靜皆留言「真英加油」，前輩朴美善暖心安慰「一切都會過去，一個一個慢慢解決」，黄致列送上祝福「會順地解決的」，演藝圈好友紛紛現身為她打氣，也讓粉絲見證她的好人緣「妳不是一個人」、「大家都陪著妳」。

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洪真英, RM, 哈哈

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