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坎城影帝柳樂優彌出現在高雄！「穿長袖」六合夜市買西瓜汁全被拍

記者吳孟庭／綜合報導

日本男星柳樂優彌曾以電影《無人知曉的夏日清晨》，年僅14歲時抱走坎城影展最佳男主角，也是史上最年輕影帝，他日前悄悄抵台，被拍到現身高雄六合夜市，雖然不知他此行目的，但經紀人透露是為了拍攝工作而來，消息曝光引發影迷瘋傳！

▲坎城影帝出現在高雄！「穿長袖」六合夜市買西瓜汁全被拍。（圖／翻攝自yuya_yagira.staff IG）

▲柳樂優彌出現在高雄！「穿長袖」六合夜市買西瓜汁全被拍。（圖／翻攝自yuya_yagira.staff IG）

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柳樂優彌經紀人經營的Instagram帳號，於昨（23）日中午發出兩張照片，台灣粉絲立馬對於照片中繁體中文的招牌非常有印象，他站在水果攤前，手捧一杯疑似西瓜汁的飲品，大熱天穿著長袖襯衫，和入鏡的小朋友衣著有著明顯對比。

▲坎城影帝出現在高雄！「穿長袖」六合夜市買西瓜汁全被拍。（圖／翻攝自yuya_yagira.staff IG）

▲柳樂優彌經紀人透露是來台拍攝。（圖／翻攝自yuya_yagira.staff IG）

另外一張照片中，柳樂優彌則是出現在一居家社區，工作人員寫著「Shooting in Taiwan！（正在台灣拍攝）」並打卡六合夜市、左營果貿社區，被推測可能是來拍攝雜誌，消息傳回日本引起不少粉絲討論。

▲《殺手寓言》劇照。（圖／采昌提供）

▲柳樂優彌中演出的電影《殺手寓言》正巧在台上映。（圖／采昌提供）

今年29歲的柳樂優彌曾在2004年電影《無人知曉的夏日清晨》展現驚人演技，獲得第57屆坎城電影節最佳男演員獎，是史上最年輕的坎城影帝，更是首位獲得坎城影帝的日本演員。無獨有偶，他來台灣期間，正巧和岡田准一、福士蒼汰、向井理等當紅人氣演員共同演出的日本電影《殺手寓言》也在23號上映，不少粉絲在IG下方留言，「歡迎來台灣玩」、「希望玩得開心」。

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柳樂優彌, 高雄, 六合夜市, 殺手寓言

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