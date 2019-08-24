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陽台解放「蛇腰美臀」被看光！　周曉涵「真實身材」被鏡子出賣…網放大看傻

記者潘慧中／綜合報導

周曉涵不只外表甜美，身材更是好得沒話說，經常和粉絲分享生活點滴的她，最近在社群網站PO出身穿運動服的照片，「來美國就得走一下美式運動風呀！」格外引起討論的是，在身後鏡子的反射下，真實身材讓網友都看傻了眼：「真的很瘦耶！」

▲▼周曉涵的身材非常勻稱。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）

▲周曉涵不避諱展現好身材。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）

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周曉涵近日和家人到舊金山旅行，只見她隨興紮起馬尾辮，身穿黑色短版運動上衣，相當映襯她的白皙肌膚，從上往下拍的邪惡角度，隱約能窺見美胸，背後的鏡子剛好反射出她的纖細腰身，貼身剪裁讓渾圓臀型在鏡頭前一覽無遺。

▲▼周曉涵的身材非常勻稱。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）

▲▼周曉涵美國解放中空運動裝。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）

▲▼周曉涵的身材非常勻稱。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）

好身材不只網友看了臉紅心跳，丫頭（詹子晴）也眼冒愛心地說：「妳的腰窩也太性感了吧！」除了在室內拍美照，周曉涵還在陽台拉筋：「小姐姐這是要來一段芭蕾舞的節奏～」，曲線穠纖合度，渾身散發自信風采。

▲▼周曉涵的身材非常勻稱。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）

▲周曉涵的身材非常勻稱。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）

事實上，周曉涵曾透露自己以前胸小腿粗，除了有去按摩胸部，還有去按腿，「有時候胖到有橘皮也可以按掉！」但她表示有時候會按到整個腿都淤青，模樣相當嚇人，「其實這些方法真的有用，但一般人可能沒辦法忍，沒有持之以恆就變成沒用。」

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