基特哈靈頓被爆「確定加入漫威宇宙」　解密瓊恩雪諾結局：他終於自由了！

記者蕭采薇／綜合報導

在人氣影集《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）飾演男主角「瓊恩雪諾」的基特哈靈頓（Kit Harington），在劇終後一度因壓力過大住進康復中心接受心理治療。不過近來終於傳出他的新動向，在殺完異鬼和龍后，基特哈靈頓被爆下一步是加入「漫威宇宙」。

▲《冰與火之歌：權力遊戲》男主角基特哈靈頓被爆即將入「漫威宇宙」。（圖／HBO提供）

據外媒《Dedaline》獨家報導，基特哈靈頓下一部作品已經確定，將是漫威電影宇宙中的其中一部，不過究竟是哪部電影以及什麼角色，目前都仍是最高機密。但由於漫威與迪士尼正忙著舉行 D23博覽會（D23 Expo），有可能將在博覽會上發布進一步的消息。

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▲瓊恩雪諾在《冰與火之歌：權力遊戲》最後，殺了愛人「龍后」丹妮莉絲。（圖／HBO提供）

基特哈靈頓演了《冰與火之歌：權力遊戲》瓊恩雪諾8年，走在路上都會被問：「你是瓊恩雪諾嗎？」因此影集結束後，巨大的落差感以及8年來持續受到的龐大關注，讓他一度心理無法調適，決定進入康復中心尋求專業治療。

▲基特哈靈頓解密「瓊恩雪諾」的結局。（圖／HBO提供）

日前基特哈靈頓受訪時，也再度提到《冰與火之歌：權力遊戲》最終結局中，瓊恩雪諾與自由民一起走出絕境長城的劇情。他透露自己讀劇本時看到這段哭了，基特哈靈頓說，儘管瓊恩雪諾做了殺死龍后那樣可怕的事情，但不擅長「權力遊戲」的他，在走出長城的那刻，「我感覺他終於自由了！」