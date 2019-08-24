這組女團解散了！　一片歌手「團名禁止再使用」歌迷心碎

記者關韶文／台北報導

新人女團「微甜女孩」出道一年爆出解散消息！微甜女孩曾發行專輯《愛麗絲》，沒想到如今卻爆出解散消息，團員牙牙在IG發文表示，「這團名將在此止步，不再沿用。」

微甜女孩由愛波、牙牙、娃娃三人組成，曾發行一張專輯《愛麗絲》，他們熱愛跳舞、寫歌、創作，出道時也深受中南部粉絲喜愛，不僅接下觀光代言，還受邀音樂祭演出。

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▲▼微甜女孩爆出解散。（圖／絕頂創意提供／翻攝牙牙IG）

不料，時隔一年多卻傳出微甜女孩解散消息，牙牙發文中提及，「由於公司與我們對微甜女孩未來想法上不同，加上一些公司業務上的疏失，導致有一些人對微甜女孩有所誤解。經討論後，雙方決定解約。 微甜女孩這名字也將在此止步。」

對此，《ETtoday星光雲》記者致電詢問，愛波表示，「我們沒有解散！！！這真的很重要，對我們來說只是一個名字的結束，我們三個還是在一起的。未來也不排斥個人的發展，只是我們三個還是很想要盡我們所能再努力給大家什麼。我們最近也還會再發一個單曲，團名目前還在討論，會以全新姿態蛻變，請大家期待！」

此外娃娃則說，「公司解約也拿掉微甜女孩這個名字後，覺得終於可以放肆做自己了，不怕公司碎念為何又變黑，可以用力潛水用力曬，可以肆無忌憚說自己想說的話不怕被公司念，可以寫自己喜歡的歌也不怕不符合團體形象。謝謝公司給過我們機會在人生道路學了一大堆。對於未來， 因為對於影片剪輯跟音樂後製的部分蠻有興趣的，也偷偷在學習中。其實有點想要走幕後，只是不知道粉絲會不會放過我。」

牙牙IG全文：

重要公告：由於公司與我們對「微甜女孩」未來想法上不同，加上一些公司業務上的疏失，導致有一些人對「微甜女孩」有所誤解。經討論後，雙方決定解約。 「微甜女孩」這名字也將在此止步，不再沿用。IG與FB粉專—微甜女孩 WAYsugar @waysugarofficial 所發出的所有私訊與貼文也與我們無關。

很謝謝粉絲朋友們一直以來對「微甜女孩」的支持。愛波、牙牙、娃娃依然會繼續往前進，也希望你們能繼續支持我們。