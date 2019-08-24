VIXX LEO抵台一開口就道歉！咖啡控無視熱量：想狂嗑10杯珍奶

記者吳孟庭／台北報導

南韓偶像團體VIXX主唱LEO首次在台灣舉辦演唱會，他昨（23）晚將近凌晨才抵達飯店，聽說工作人員在這裡都吃得很好，非常不是滋味！表示即使現在身體不太舒服，也想狂嗑10杯珍奶！日前接受台灣主持人LuLu黃路梓茵訪問的他評價對方表情超好，至於有沒有機會合作，他認真回，「要聽過聲音才知道」！

▲VIXX主唱LEO首次開單獨演唱會，表示讓粉絲等太久很抱歉。（圖／記者張一中攝）

LEO曾以團體VIXX、子團VIXX LR來台，但開個人演唱會還是第一次，他今（24）日下午先接受媒體聯訪，一開頭就向粉絲道歉，「真的很抱歉這麼遲才來見星光（VIXX粉絲名稱）。」保證晚上會更加努力表演，還透露有為台灣粉絲準備特別舞台。

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而其實本來預計昨天下午就要抵達的LEO，「因為音樂劇的關係改了行程，晚上才到，有吃了牛肉麵，但還沒時間吃別的。」據主辦透露，他改飛晚班飛機，幾乎凌晨12點才抵達台北下榻飯店。

▲LEO不怕熱量直言可以狂喝10杯珍奶。（圖／記者張一中攝）

LEO還小小吃味透露，「聽說先到的工作人員玩得很開心」，但表示現在身體不太舒服，連愛喝咖啡的他都沒辦法喝，不過因為來到台灣，「想說要不要買珍奶代替。」平常因為有運動習慣而照吃不誤的他，「如果開始活動，飲食就會偏向多攝取碳水化合物或蛋白質，我想喝10杯珍奶也都無所謂吧！」

曾說一天最多可喝10杯咖啡，可說是咖啡控的LEO，如果不從事音樂相關活動，坦言「想開咖啡廳，或是那種爵士LIVE酒吧，因為我以前曾經在爵士LIVE吧彈鋼琴。」不過現階段他還是忙於音樂活動，問他認為VIXX中誰最性感？他表示「工作認真的人最性感，VIXX裡面有個叫LEO的特別性感。」搞笑回答引起全場大笑。

▲▼LEO晚間在ATT SHOW BOX大直館舉辦演唱會。（圖／記者張一中攝）

此外他日前在南韓曾接受Lulu黃路梓茵訪問，被問到對方的音樂實力是否想一起合作？LEO音樂製作人的身分上身，竟認真評估，「她很有才氣、時尚感、感覺非常有才能，舞台上的表情也很棒，但至今都沒有聽過她的歌聲，非常好奇她的聲音，至於跳舞部分她可以馬上就跟上，應該很有潛力。」