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老公艾力克斯隔空放閃！李詠嫻紐約行火辣翹臀成焦點　

記者蕭雅玲／台北報導

李詠嫻連續三年受邀擔任國際飲品代言人，日前出席品牌全球代理人峰會，身穿一襲黑色貼身禮服展現性感美姿，沒想到「火辣翹臀」意外成為全場焦點！品牌晚會演講結束後，她將照片PO上自己的IG帳號，老公艾力克斯第一時間在照片下方留言「Shake that rump!!!!」夫妻倆隔空喊話甜蜜之舉，讓許多網友們羨慕不已！

▲▼李詠嫻。（圖／艾迪昇提供）

▲李詠嫻以代言人身份日前受邀到紐約。（圖／艾迪昇提供）

三度受邀單人國際品牌代言人，她表示：「很開心也很榮幸，沒有太多的壓力合作上也相當地順利，純粹保持樂觀的心情前往紐約參與年度大會活動。」卻沒想到翹臀成焦點，她笑說：「想維持身材真的沒有捷徑，所以每天都有做運動的習慣，相信只要用心運動就會有不錯的效果，看見喜歡吃的食物還是會吃、完全不會忌口。」

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這回道紐約參加品牌全球高峰會，工作結束後的她特地多留兩天時間，「特地去紐約郊區走一走，難得再次體會到以自己為主的生活步調，感覺起來很舒服、很輕鬆！」除此之外還她還特地看了百老匯舞台劇。

她打趣地說自己是「哪邊好吃哪邊去」，為了大快朵頤品嚐美食，行前還特地在IG上搜尋紐約饕客必去的餐館，「平時暑假我們都是去加州，這次很難得來紐約，去一些不曾去過的景點。」愛吃龍蝦的她也抽空到美國東岸的波士頓，完全不顧身材大口吃起龍蝦三明治以及新鮮的龍蝦。

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