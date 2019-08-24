許瑋甯6次哭戲全來真的！　「影后級演技」逼哭李玟

記者翁子涵／台北報導

CoCo李玟新歌《斷了》找來鄧紫棋量身打造外，MV更邀請影后許瑋甯和張睿家跨刀，原來許瑋甯6月時到小巨蛋去欣賞李玟的演出，還像個小粉絲到後台合照，因此牽起了這次的合作，許瑋甯開心說：「我從來沒有想過可以拍她的MV，COCO很多歌在我人生中扮演很重要的角色，無論開心或不開心都陪伴著我！」

▲李玟被許瑋甯的演技感動。（圖／理響音樂提供）



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許瑋甯張睿家在MV飾演一對原本相愛的情侶，從甜蜜、爭吵，到最後分手及不捨的心碎故事，許瑋甯6場哭戲都是來真的，且場場都哭到不能自己，導演為了呈現「斷了」的意境，特別安排許瑋甯扯斷張睿家在劇中送的項鍊，求好心切的許瑋甯反覆地在鏡頭前用力扯下脖子上的項鍊，扯到脖子都紅腫受傷都不吭一聲，相當敬業。

▲李玟新歌《斷了》MV邀請許瑋甯和張睿家跨刀演出。（圖／理響音樂提供）



MV中有一幕是李玟飾演許瑋甯的好姊妹要來安慰她，2人四眼相對時似乎有了心靈交流，卻不小心NG大笑，原來是許瑋甯看到李玟眼角泛淚，想用笑容化解，李玟感動地說：「那一刻瑋甯透視到我心裡，就像好姊妹一樣溫暖！」許瑋甯則說：「我們一起對戲時，湧起很多我跟好朋友的回憶，在受傷時會怎麼安慰彼此、會怎麼陪伴對方，所以那瞬間讓我突然覺得我跟CoCo也變成best friend了！」

▲李玟在新歌MV飾演許瑋甯的好姐妹。（圖／理響音樂提供）



同為李玟粉絲的許瑋甯、張睿家，對她的歌如數家珍，還不約而同地說：「CoCo有太多好歌陪伴著我們，以往都是在電視或表演上看到她，沒想到可以看到本人，感覺是美夢成真！」張睿家也說：「這次演出讓我能跟我的歌壇女神近距離接觸，所以很興奮及期待！」