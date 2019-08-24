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看完《德魯納》剪「IU瀏海」！　瑤瑤失手…好友一看傻眼：這誰啊

記者潘慧中／綜合報導

《德魯納酒店》自開播以來討論度不斷，無論是劇情或女主角IU的服裝，都非常吸引網友關注，同步追劇的瑤瑤（黃喬歆）更因此決定剪瀏海，沒想到不小心失手剪太短，連好友小優（游振宜）也驚呼：「這是誰啊？！哈哈哈一時認不得。」

▲▼IU。（圖／翻攝自Instagram／dlwlrma、qiaoxinhuang）

▲▼瑤瑤看了《德魯納酒店》被IU的瀏海生火。（圖／翻攝自Instagram／dlwlrma、qiaoxinhuang）

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▲▼IU。（圖／翻攝自Instagram／dlwlrma、qiaoxinhuang）

瑤瑤近年多半留長瀏海，但看了《德魯納酒店》後忽然很想剪瀏海，怎料自行拿剪刀一剪，竟然不小心剪太短了，「嗯………看來應該是當不成滿月社長了，哇哈哈哈哈。」有網友看到成果照忍不住笑說悲劇了，但也有粉絲安慰她還是很可愛。

▲▼IU。（圖／翻攝自Instagram／dlwlrma、qiaoxinhuang）

▲▼瑤瑤失手剪太短。（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang）

▲▼IU。（圖／翻攝自Instagram／dlwlrma、qiaoxinhuang）

照片中，可以看到瑤瑤身穿黃格上衣，呼應鮮黃花朵耳環，相當映襯她的雪白肌膚，有別於以往的長瀏海，她一口氣剪短成及眉長度的空氣瀏海，及胸的髮長則是沒有太大變化，一邊用手撐著下巴一邊自拍，整體造型凍齡了不少。

▲▼IU。（圖／翻攝自Instagram／dlwlrma、qiaoxinhuang）

▲▼IU在劇中造型百變。（圖／翻攝自Instagram／dlwlrma）

▲▼IU。（圖／翻攝自Instagram／dlwlrma、qiaoxinhuang）

事實上，IU在《德魯納酒店》的髮型絲毫不馬虎，俐落短髮、及腰長直髮、浪漫波浪捲髮或隨興用髮簪紮起頭髮，全都散發出不同風情，搭配幾乎沒重複過的華服與包包，成為本劇的一大亮點，更成為許多女生的時尚指標。

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瑤瑤, 黃喬歆, 德魯納酒店, IU

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