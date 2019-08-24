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新《貞子》女主角20年來最正！　「神之G胸」23歲女星61秒高潮戲獲封傳奇

記者張筱涵／綜合報導

聞名世界的恐怖系列電影《七夜怪談》將以最新作《貞子：起源》回歸大銀幕，女主角池田依來沙（池田エライザ）被說是20年來最正的以外，她豐滿的身材和過去拍攝《我們都是超能力者》的經典片段也再次成為熱門話題。

▲池田依來沙擁有亮眼外型和姣好身材。（圖／翻攝自池田依來沙IG）

▲池田依來沙擁有亮眼外型和姣好身材。（圖／翻攝自池田依來沙IG）

▲池田依來沙擁有亮眼外型和姣好身材。（圖／翻攝自池田依來沙IG）

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▲池田依來沙擁有亮眼外型和姣好身材。（圖／翻攝自池田依來沙IG）

▲池田依來沙擁有亮眼外型和姣好身材。（圖／翻攝自池田依來沙IG）

池田依來沙2011年以電影《俏妞出招》的配角開啟演藝事業，累積4年經歷後首次擔任主角拍攝《我們都是超能力者》，覺醒後能和男主角鴨川嘉郎用意念交流，其中有一60秒片段她緊穿著白色T-Shirt和內褲躺在床上高潮片段，由於實在演得太像又讓人臉紅心跳被譽為該片的傳奇片段。

▲池田依來沙在《我們都是超能力者》高潮片段令人印象深刻。（圖／翻攝自皇帝YouTube）

▲池田依來沙在《我們都是超能力者》高潮片段令人印象深刻。（圖／翻攝自皇帝YouTube）

事實上，池田依來沙擁有甜美外表和G罩杯的好身材，即使如此她在挑戰戲劇電影時都不會設限自己，樂於挑戰不同風格和拍攝雜誌時也都會呈現出不同風格，成熟穩重的氣質讓人很難想像她今年只有23歲，這次再演出享譽國際的《七夜怪談》最新作《貞子：起源》，表現令人期待。

▼《#七夜怪談》原班人馬顫慄打造！【貞子：起源】8/23(五) 今年鬼月 不可饒恕。（影片／取自車庫娛樂YouTube，如遭刪除請見諒）

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關鍵字

貞子, 七夜怪談, 貞子起源

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