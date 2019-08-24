金昭希打給《101》宋有彬嗲音撒嬌！網抓包2年前節目：戀愛ing

記者吳睿慈／綜合報導

韓星宋有彬（송유빈）參加《PRODUCE X 101》雖然落選出道組，但仍吸引了大批粉絲支持，他預計與隊友金國賢推出雙人組，演藝事業準備再度出發，24日深夜卻爆出他和第一季參賽者金昭希（김소희）的親嘴照，公司雖出面解釋「兩人已分手了」，如今卻在韓網掀起熱烈討論，有人掀出女方2017年錄製節目時，便與他通電話飄出曖昧氛圍，令不少網友質疑「居然在節目上戀愛」。

▲▼金昭希2年前在節目上大方地打給《101》宋有彬。（圖／翻攝自EBS1）



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金昭希2017年初曾出演真人秀《照著書做》（暫譯），她將自己的房間裝飾成公主風，迫不及待打電話給師弟宋有彬炫耀，聲音高八度撒嬌喊著：「有彬啊～」不過，男方為了捉弄她，假裝在練習很忙，她無預警被掛電話，失落感全寫在臉上，沒想到下一秒，宋有彬便與好友出現在她家門前。

▲▼宋有彬掛她電話，金昭希失落感寫在臉上。（圖／翻攝自EBS1）



▲沒想到下一秒，宋有彬出現在家門口。（圖／翻攝自EBS1）



宋有彬與金昭希的感情雖已是過去式，2年前的節目片段依舊引起熱烈討論，有人質疑兩人在節目上談戀愛，也有人認為可能是戀情初萌芽的時間點。不過，宋有彬才正要與金國憲推出新單曲，便被爆料過往情史，面對爆料者惡意流出照片，經紀公司也硬起來表示，將對侵害名譽者進行控告。