ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

田中圭曝「大叔之愛」演員連私生活都共享！勾搭林遣都全尖叫

記者吳孟庭／綜合報導

日本爆笑愛情喜劇《大叔之愛電影版》在日本正式上映，光預售票房就可能突破30億日元（約新台幣8.9億元），眾演員參加感謝粉絲活動，男主角田中圭與林遣都在活動結束時親暱搭肩動作，引爆現場觀眾瘋狂尖叫。

▲大叔之愛電影版,（左起）田中圭、林遣都、吉田鋼太郎。（圖／采昌提供）

▲《大叔之愛電影版》重要演員出席首日謝票活動。（圖／采昌提供）

請繼續往下閱讀...

熱門神劇《大叔之愛》曾登上2018年日本「新語‧流行語大賞」TOP10，作為最終完結的《大叔之愛電影版》，昨（23）日在日本盛大播映。導演瑠東東一郎率領田中圭、林遣都、吉田鋼太郎、澤村一樹、志尊淳、内田理央等11位主要演員，共同出席首日謝票活動。

▲大叔之愛電影版,（左起）田中圭、林遣都、吉田鋼太郎。（圖／采昌提供）

▲「少女心部長」的吉田鋼太郎（右）希望田中圭能一直飾演劇中角色。（圖／采昌提供）

以本片主題「停不下來的愛」會想到什麼？飾演「少女心部長」的吉田鋼太郎幽默寫下：「田中圭」他對此解釋：「我覺得田中圭能成為國民系列電影《男人真命苦》中，渥美清先生所飾演『寅桑』的接班人了！不過寅桑總是喜歡上某人，然後被甩；但《大叔之愛》裡的田中圭，卻被一堆人愛慕。我希望田中圭能一直飾演這個角色，讓這部作品成為他的代表作！」

▲大叔之愛電影版,（左起）田中圭、林遣都、吉田鋼太郎。（圖／采昌提供）

▲田中圭透露和《大叔之愛電影版》演員連私生活都共享。（圖／采昌提供）

田中圭也表示：「希望透過各位的支持，讓《大叔之愛》能成為我更加重要的作品。這是我們最後一次共同演出這部作品，我們連私生活都共享的情況下，一同完成這部作品，我覺得《大叔之愛》為我帶來許多『夥伴』，希望之後我們都能一直共同工作。」當眾人準備退場時，田中圭親暱地搭了林遣都的肩膀，小動作引發觀眾熱烈尖叫。《大叔之愛電影版》即將在9月6日於全台爆笑獻映。

迪麗熱巴講「維吾爾語」　影片曝光秒融化

推薦閱讀

被具惠善光速打臉！　安宰賢超糗「偷改聲明標題」…網狂酸：女友太多搞混了

被具惠善光速打臉！　安宰賢超糗「偷改聲明標題」…網狂酸：女友太多搞混了

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

3億帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」　他IG曬出牆上照片…酸民閉嘴了

3億帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」　他IG曬出牆上照片…酸民閉嘴了

神豪乾爹1小時斗內2300萬！　甜美網紅嚇到哭「答應賣身」鞠躬報恩

神豪乾爹1小時斗內2300萬！　甜美網紅嚇到哭「答應賣身」鞠躬報恩

愛女焦曼婷被男友施暴流血　焦恩俊探班竟喊：打慘一點！

愛女焦曼婷被男友施暴流血　焦恩俊探班竟喊：打慘一點！

「KTV親到Hotel」約會第1天全壘打！　劉以豪開郭雪芙拉鍊…「X毛露出來了」她媽看傻

「KTV親到Hotel」約會第1天全壘打！　劉以豪開郭雪芙拉鍊…「X毛露出來了」她媽看傻

獨家／2PM玉澤演人在逢甲夜市！緊牽長髮正妹⋯路人尖叫包圍

獨家／2PM玉澤演人在逢甲夜市！緊牽長髮正妹⋯路人尖叫包圍

6女星嫁豪門命運大不同！　大S兒出生就是地主…她連生3男「爆拿了19億被甩」

6女星嫁豪門命運大不同！　大S兒出生就是地主…她連生3男「爆拿了19億被甩」

小玉突宣布「我要退出YouTube」　遇到1嚴重問題…真實內幕曝光！

小玉突宣布「我要退出YouTube」　遇到1嚴重問題…真實內幕曝光！

斗內3000萬被打臉「絕望自殺」！　乾爹留遺言：還我錢…美女網紅嚇傻

斗內3000萬被打臉「絕望自殺」！　乾爹留遺言：還我錢…美女網紅嚇傻

快訊／蕭亞軒40歲生日認愛小16歲男友！　「愛就是需要我們在一起」

快訊／蕭亞軒40歲生日認愛小16歲男友！　「愛就是需要我們在一起」

《偶運會》打工仔相處210偶像14hrs　「曝她真實人品」內幕瘋傳

《偶運會》打工仔相處210偶像14hrs　「曝她真實人品」內幕瘋傳

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

被具惠善光速打臉！　安宰賢超糗「偷改聲明標題」…網狂酸：女友太多搞混了

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

3億帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」　他IG曬出牆上照片…酸民閉嘴了

神豪乾爹1小時斗內2300萬！　甜美網紅嚇到哭「答應賣身」鞠躬報恩

愛女焦曼婷被男友施暴流血　焦恩俊探班竟喊：打慘一點！

「KTV親到Hotel」約會第1天全壘打！　劉以豪開郭雪芙拉鍊…「X毛露出來了」她媽看傻

獨家／2PM玉澤演人在逢甲夜市！緊牽長髮正妹⋯路人尖叫包圍

6女星嫁豪門命運大不同！　大S兒出生就是地主…她連生3男「爆拿了19億被甩」

小玉突宣布「我要退出YouTube」　遇到1嚴重問題…真實內幕曝光！

斗內3000萬被打臉「絕望自殺」！　乾爹留遺言：還我錢…美女網紅嚇傻

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

田中圭, 大叔之愛電影版, 林遣都, 吉田鋼太郎, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. VIXX LEO抵台一開口就道歉！咖啡控無視熱量：想狂嗑10杯珍奶
  2. 柯震東挺蕭亞軒認愛姊弟戀！　IG打臉酸民護航「有什麼好罵的」
  3. 劉書宏捧一大束花同台！　「浪漫花語」讓茵聲害羞了
  4. 這群人董仔唱到「友情關鍵字」　淚灑茵聲簽唱會！
  5. 看完《德魯納》剪「IU瀏海」！　瑤瑤失手…好友一看傻眼：這誰啊
  6. 《莉琪的異想世界》確定拍續集！　原創編劇攜希拉蕊和「她」回歸迪士尼
  7. 許瑋甯6次哭戲全來真的！　「影后級演技」逼哭李玟
  8. 金昭希打給《101》宋有彬嗲音撒嬌！網抓包2年前節目：戀愛ing
  9. 新《貞子》女主角20年來最正！　「神之G胸」23歲女星61秒高潮戲獲封傳奇
  10. 田中圭曝「大叔之愛」演員連私生活都共享！勾搭林遣都全尖叫

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366