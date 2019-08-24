田中圭曝「大叔之愛」演員連私生活都共享！勾搭林遣都全尖叫

記者吳孟庭／綜合報導

日本爆笑愛情喜劇《大叔之愛電影版》在日本正式上映，光預售票房就可能突破30億日元（約新台幣8.9億元），眾演員參加感謝粉絲活動，男主角田中圭與林遣都在活動結束時親暱搭肩動作，引爆現場觀眾瘋狂尖叫。

▲《大叔之愛電影版》重要演員出席首日謝票活動。（圖／采昌提供）

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熱門神劇《大叔之愛》曾登上2018年日本「新語‧流行語大賞」TOP10，作為最終完結的《大叔之愛電影版》，昨（23）日在日本盛大播映。導演瑠東東一郎率領田中圭、林遣都、吉田鋼太郎、澤村一樹、志尊淳、内田理央等11位主要演員，共同出席首日謝票活動。

▲「少女心部長」的吉田鋼太郎（右）希望田中圭能一直飾演劇中角色。（圖／采昌提供）

以本片主題「停不下來的愛」會想到什麼？飾演「少女心部長」的吉田鋼太郎幽默寫下：「田中圭」他對此解釋：「我覺得田中圭能成為國民系列電影《男人真命苦》中，渥美清先生所飾演『寅桑』的接班人了！不過寅桑總是喜歡上某人，然後被甩；但《大叔之愛》裡的田中圭，卻被一堆人愛慕。我希望田中圭能一直飾演這個角色，讓這部作品成為他的代表作！」

▲田中圭透露和《大叔之愛電影版》演員連私生活都共享。（圖／采昌提供）

田中圭也表示：「希望透過各位的支持，讓《大叔之愛》能成為我更加重要的作品。這是我們最後一次共同演出這部作品，我們連私生活都共享的情況下，一同完成這部作品，我覺得《大叔之愛》為我帶來許多『夥伴』，希望之後我們都能一直共同工作。」當眾人準備退場時，田中圭親暱地搭了林遣都的肩膀，小動作引發觀眾熱烈尖叫。《大叔之愛電影版》即將在9月6日於全台爆笑獻映。