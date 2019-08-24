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黃子佼「蜜月地點」曝光！　度過7年之癢：一個眼色就懂她

記者翁子涵／台北報導

「臺灣原創流行音樂大獎」今舉辦決賽暨頒獎典禮，由舞炯恩‧加以法利得、草屯囝仔首度跨界合作演出，黃子佼更是第8度主持力挺活動，並第7度搭檔阿娟，黃子佼笑稱：「沒有7年之癢，只有默契更佳！」

▲黃子佼和阿娟7度聯手主持「臺灣原創流行音樂大獎」。（圖／新視紀整合行銷提供）

▲黃子佼和阿娟7度聯手主持「臺灣原創流行音樂大獎」。（圖／新視紀整合行銷提供）

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第7次與阿娟合作主持「臺灣原創流行音樂大獎」，黃子佼誇讚阿娟對於音樂的熱情，很開心也很榮幸能夠再次合作，他說：「與阿娟的合作是越來越上手，尤其活動歷經6、個小時，在長期抗戰裡，真的很需要默契十足的好幫手，一個眼色就知道對方需要什麼，互相支援。」

▲舞炯恩‧加以法利得（中）和草屯囝仔首度跨界合作演出。（圖／新視紀整合行銷提供）

▲舞炯恩‧加以法利得（中）和草屯囝仔首度跨界合作演出。（圖／新視紀整合行銷提供）

在日本京都開設高檔平價民宿的阿娟，也大方邀約黃子佼新婚後去度蜜月，黃子佼說：「這個非常好的idea，我本來就一直想要去，可是落成至今我都沒機會去京都，下次去京都玩或者是蜜月去京都，非常希望能夠去捧個場。」

草屯囝仔透露預計明年將發行第2張專輯，新專輯將結合人物角色，更深入人心，創作關於少年家的故事，從他的生活環境、態度、處世以及最重要的信仰層面去探討，草屯囝仔說：「語言是與跟聽眾及粉絲溝通的連結，所以透過母語能夠更自然的表達我們創作的初衷。」
 

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黃子佼, 阿娟, 舞炯恩‧加以法利得, 草屯囝仔

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