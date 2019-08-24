ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

五月天六度北京鳥巢開唱！　TFBOYS王俊凱合唱《洋蔥》

記者關韶文／台北報導

「華人第一天團」五月天六度鳥巢開唱，創下6年14場的前人未達之壯舉，再次證明能打破五月天演唱會紀錄的，只有五月天自己！繼去年引爆30萬歌迷「加班」狂歡後，今年帶著回歸初心的「Mayday 2019 Just Rock It!!!“藍 | BLUE”」重返鳥巢，嘉賓更邀請TFBOYS王俊凱，引發話題！

「Mayday 2019 Just Rock It!!!“藍 | BLUE”」演唱會在鳥巢閃耀的星空下穿越20年，和五月天一同回歸初心，回到音樂的起點。對於王俊凱來說，和五月天的音樂的起點，源自於阿信轉發王俊凱和王源翻唱《洋蔥》影片，一次的轉發，促成日後的「相遇」。

▲▼五月天,王俊凱。（圖／相信音樂提供）

請繼續往下閱讀...

▲▼五月天北京開唱，邀請TFBOYS王俊凱擔任嘉賓。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天,王俊凱。（圖／相信音樂提供）

日前TFBOYS六周年演唱會，五月天驚喜現身，今天五月天六度鳥巢開唱，忙著10月27日演唱會的王俊凱特別赴鳥巢之約，與五月天合唱極具意義的《洋蔥》，阿信表示：「多年前在微博上看到一位小朋友唱五月天的歌，年紀小小，唱得又很好，想讓更多朋友知道、聽到。」瑪莎打趣笑回：「有可能超越你。」

如今當年翻唱《洋蔥》少年現在已是炙手可熱的青春偶像，不變的是對音樂的初心，王俊凱說：「謝謝阿信哥邀請來到鳥巢，第一次來很開心！」阿信對他也表示高度肯定，認為王俊凱未來到鳥巢開唱指日可待，他說：「小凱每次看到五月天都說好緊張，他很有大將之風，未來這個世界就是你的，要好好發光，用力飛翔。」見到五月天，王俊凱都相當緊張，在彩排時，阿信不斷地鼓勵他想怎麼唱就怎麼唱，不要侷限，笑說：「你要拉長音就拉長，但要記得在10點唱完。」以玩笑舒緩他的緊張。

此外，23日的演唱會由白安擔任演唱會開場嘉賓《是什麼遇見這樣的你》、《讓我逃離平庸的生活》，以及在《我是唱作人》 節目中的溫暖創作《最想見到你》，空靈歌聲療癒歌迷，她說：「今天有些人是第一次見到我，謝謝五月天讓我見到很多的你們！」去年她帶著新專輯《1990s》在各城市舉辦分享會，高雄歌迷紛紛許願辦白安專場，「我們的時代」巡迴演唱會高雄場也是白安第一次在高雄舉辦專場，期待一起共譜「我們的時代」。

鮪魚錄影中「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：胸部都看到了！

推薦閱讀

等3年！楊丞琳終於宣布「好消息」　神秘透露：剩一半了

等3年！楊丞琳終於宣布「好消息」　神秘透露：剩一半了

誤會了！李榮浩求婚「不在海上」　楊丞琳首露面還原❤

誤會了！李榮浩求婚「不在海上」　楊丞琳首露面還原❤

李榮浩生日下跪求婚　楊丞琳媽媽「意外生氣了！」

李榮浩生日下跪求婚　楊丞琳媽媽「意外生氣了！」

創作新人甩禁忌！　鬼月拍MV「演出頭七回家的膽小鬼」

創作新人甩禁忌！　鬼月拍MV「演出頭七回家的膽小鬼」

狂！脆樂團找熊仔合作單曲！　關係竟是「大學學弟」

狂！脆樂團找熊仔合作單曲！　關係竟是「大學學弟」

第一位在山東臨沂開唱的女歌手！　莫文蔚找到「當地彩蛋」

第一位在山東臨沂開唱的女歌手！　莫文蔚找到「當地彩蛋」

八三夭登上日本Summer Sonic！　擔憂：怕沒人認識我們

八三夭登上日本Summer Sonic！　擔憂：怕沒人認識我們

小男孩TICC演唱會請到陳零九！　合唱「兩年前經典歌曲」

小男孩TICC演唱會請到陳零九！　合唱「兩年前經典歌曲」

蘇打綠團員曝光2020年合體進度！　「音樂型態」保證驚喜

蘇打綠團員曝光2020年合體進度！　「音樂型態」保證驚喜

董事長樂團吉董「暖舉曝光」　幫助新人獲得文化部補助！

董事長樂團吉董「暖舉曝光」　幫助新人獲得文化部補助！

被具惠善光速打臉！　安宰賢超糗「偷改聲明標題」…網狂酸：女友太多搞混了

被具惠善光速打臉！　安宰賢超糗「偷改聲明標題」…網狂酸：女友太多搞混了

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

被具惠善光速打臉！　安宰賢超糗「偷改聲明標題」…網狂酸：女友太多搞混了

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

3億帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」　他IG曬出牆上照片…酸民閉嘴了

神豪乾爹1小時斗內2300萬！　甜美網紅嚇到哭「答應賣身」鞠躬報恩

愛女焦曼婷被男友施暴流血　焦恩俊探班竟喊：打慘一點！

「KTV親到Hotel」約會第1天全壘打！　劉以豪開郭雪芙拉鍊…「X毛露出來了」她媽看傻

獨家／2PM玉澤演人在逢甲夜市！緊牽長髮正妹⋯路人尖叫包圍

6女星嫁豪門命運大不同！　大S兒出生就是地主…她連生3男「爆拿了19億被甩」

小玉突宣布「我要退出YouTube」　遇到1嚴重問題…真實內幕曝光！

斗內3000萬被打臉「絕望自殺」！　乾爹留遺言：還我錢…美女網紅嚇傻

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

五月天, TFBOYS, 洋蔥, 王俊凱

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. VIXX LEO抵台一開口就道歉！咖啡控無視熱量：想狂嗑10杯珍奶
  2. 柯震東挺蕭亞軒認愛姊弟戀！　IG打臉酸民護航「有什麼好罵的」
  3. 劉書宏捧一大束花同台！　「浪漫花語」讓茵聲害羞了
  4. 這群人董仔唱到「友情關鍵字」　淚灑茵聲簽唱會！
  5. 看完《德魯納》剪「IU瀏海」！　瑤瑤失手…好友一看傻眼：這誰啊
  6. 《莉琪的異想世界》確定拍續集！　原創編劇攜希拉蕊和「她」回歸迪士尼
  7. 許瑋甯6次哭戲全來真的！　「影后級演技」逼哭李玟
  8. 金昭希打給《101》宋有彬嗲音撒嬌！網抓包2年前節目：戀愛ing
  9. 新《貞子》女主角20年來最正！　「神之G胸」23歲女星61秒高潮戲獲封傳奇
  10. 田中圭曝「大叔之愛」演員連私生活都共享！勾搭林遣都全尖叫

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366