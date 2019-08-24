五月天六度北京鳥巢開唱！　TFBOYS王俊凱合唱《洋蔥》

記者關韶文／台北報導

「華人第一天團」五月天六度鳥巢開唱，創下6年14場的前人未達之壯舉，再次證明能打破五月天演唱會紀錄的，只有五月天自己！繼去年引爆30萬歌迷「加班」狂歡後，今年帶著回歸初心的「Mayday 2019 Just Rock It!!!“藍 | BLUE”」重返鳥巢，嘉賓更邀請TFBOYS王俊凱，引發話題！

「Mayday 2019 Just Rock It!!!“藍 | BLUE”」演唱會在鳥巢閃耀的星空下穿越20年，和五月天一同回歸初心，回到音樂的起點。對於王俊凱來說，和五月天的音樂的起點，源自於阿信轉發王俊凱和王源翻唱《洋蔥》影片，一次的轉發，促成日後的「相遇」。

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▲▼五月天北京開唱，邀請TFBOYS王俊凱擔任嘉賓。（圖／相信音樂提供）



日前TFBOYS六周年演唱會，五月天驚喜現身，今天五月天六度鳥巢開唱，忙著10月27日演唱會的王俊凱特別赴鳥巢之約，與五月天合唱極具意義的《洋蔥》，阿信表示：「多年前在微博上看到一位小朋友唱五月天的歌，年紀小小，唱得又很好，想讓更多朋友知道、聽到。」瑪莎打趣笑回：「有可能超越你。」

如今當年翻唱《洋蔥》少年現在已是炙手可熱的青春偶像，不變的是對音樂的初心，王俊凱說：「謝謝阿信哥邀請來到鳥巢，第一次來很開心！」阿信對他也表示高度肯定，認為王俊凱未來到鳥巢開唱指日可待，他說：「小凱每次看到五月天都說好緊張，他很有大將之風，未來這個世界就是你的，要好好發光，用力飛翔。」見到五月天，王俊凱都相當緊張，在彩排時，阿信不斷地鼓勵他想怎麼唱就怎麼唱，不要侷限，笑說：「你要拉長音就拉長，但要記得在10點唱完。」以玩笑舒緩他的緊張。

此外，23日的演唱會由白安擔任演唱會開場嘉賓《是什麼遇見這樣的你》、《讓我逃離平庸的生活》，以及在《我是唱作人》 節目中的溫暖創作《最想見到你》，空靈歌聲療癒歌迷，她說：「今天有些人是第一次見到我，謝謝五月天讓我見到很多的你們！」去年她帶著新專輯《1990s》在各城市舉辦分享會，高雄歌迷紛紛許願辦白安專場，「我們的時代」巡迴演唱會高雄場也是白安第一次在高雄舉辦專場，期待一起共譜「我們的時代」。