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《莉琪的異想世界》確定開拍續集！　原創編劇攜希拉蕊和動畫莉琪回歸迪士尼

記者古靜兒／綜合報導

經典兒童美劇《莉琪的異想世界》（Lizzie McGuire）自2004年最後一集播出至今已有15年，其中女主角希拉蕊朵芙（Hilary Duff）更以莉琪一角走紅，這部當年吸引不少兒童與青少年觀看的經典美劇，已經決定開拍續集，並且將在串流影音平台「Disney+」中播出，引起劇迷熱烈討論。

▲《莉琪的異想世界》確定開拍續集。（圖／翻攝自Facebook／Lizzie McGuire）

▲《莉琪的異想世界》確定開拍續集。（圖／翻攝自Facebook／Lizzie McGuire）

《莉琪的異想世界》續集將由原女主角希拉蕊繼續出演莉琪的角色，連原創編劇特里明斯基（Terry Minsky）也一同回歸。續集將延續之前的故事背景，講述30歲莉琪在忙碌疲憊的上班族生活中，遇到的種種難題，雖然整部影集由真人出演，但劇中最特別及最經典的角色，莫過於前幾季都出現過的「動畫莉琪」，續集也同樣由它負責向觀眾敘述莉琪內心真正的想法。

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▲《莉琪的異想世界》確定開拍續集。（圖／翻攝自Facebook／Lizzie McGuire）

▲《莉琪的異想世界》確定開拍續集，連經典角色「動畫莉琪」也會一同回歸。（圖／翻攝自Facebook／Lizzie McGuire）

續集開拍消息一出，希拉蕊也在IG上PO出莉琪經典回顧的短片，並告訴眾人她非常高興能夠再次出演莉琪一角，不少粉絲，甚至許多藝人，包括女歌手梅根崔娜（Megan Trainor）、《歌舞青春》主角之一艾希莉綈絲黛爾（Ashley Tisdale）、主持人吉米法倫（JimmyFallon）都在PO文下留言，紛紛表示相當期待。

▲希拉蕊朵芙將繼續出演莉琪一角。（圖／翻攝自Instagram／hilaryduff）

▲希拉蕊朵芙將繼續出演莉琪一角。（圖／翻攝自Instagram／hilaryduff）

《莉琪的異想世界》在2001年開始播出後，連續於接下來的兩年內被全美兒童評選為「最喜愛的電視影集」，也曾被艾美獎兩次提名為「傑出兒童節目」，甚至還被改變成喜劇電影《平民天后》（The Lizzie McGuire Movie），可見當年其轟動程度。

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