張立東：太鬧了高鐵！　仙女服務員「跪地」想幫換位置…「過程全被拍」網看哭

記者潘慧中／綜合報導

張立東近年在演藝圈闖出好成績，不少綜藝節目都能看到他的身影，他最近為了《綜藝新時代》出外景，搭乘高鐵的時候，意外遇到站務人員上前溝通，剛好被同行藝人拍了下來，他事後在Instagram限時動態轉發且驚訝地說：「這太鬧了高鐵！」

▲張立東。（圖／翻攝自Instagram／leoleo917）



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張立東當時和籃籃（竹字籃）坐在一起，女服務員突然上前採蹲跪姿勢表示，之前坐在他位置的客人流了太多汗，清潔人員清理了非常久，但對方因為不確定他是否仍會感覺濕濕的，於是上前詢問他的確切感受，這一幕全被徐凱希錄下來笑說：「哈哈哈哈哈～要多幸運啦！！！」

▲▼高鐵女服務員跪地跟張立東溝通。（圖／翻攝自Instagram／cathyshyu）



面對突如其來的詢問，張立東似乎有點懵了，他重新整理女服務員的話並疑惑地問：「所以是有個人流很多汗，然後下一個客人來覺得太濕了，所以去投訴妳、跟你們反應？」雖然事後已經有想辦法讓椅子乾燥一點，站務人員仍擔心他是否會覺得還是有點濕。

▲張立東微笑婉拒換座位。（圖／翻攝自Instagram／cathyshyu）



張立東笑說：「不會啦！」女服務員這才鬆了一口氣說：「那我就不幫您換位置囉～。」他事後把這段影片轉發到自己的IG限時動態：「身為一個男子汗（應是『漢』）沒在怕汗的！」並對著高鐵的站務人員比了一個讚，不少網友看了也不禁感動泛淚：「站務人員實在太敬業了！」