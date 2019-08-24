雷瑟琳：《不能是朋友》真的傷到我了…　險患憂鬱「高子媛太變態」每夜折磨自己

記者張筱涵／綜合報導

台劇《我們不能是朋友》23日完結篇，其一演員夏若妍（本名：雷瑟琳）也在隔天於Instagram寫下大約700字的心得，坦承這部戲不只真的傷害到了自己，還嚴重到差點罹患憂鬱症，每天深夜一遍又一遍折磨著自己。

▲《我們不能是朋友》結局了。（圖／翻攝自《我們不能是朋友》臉書）

夏若妍在《我們不能是朋友》播完後才真正感到解放，開心慶祝之餘也向廣大觀眾和粉絲坦承從來不會看最後播出內容，因為不想再經歷和回想起當時的心情：「這部戲真的傷到我了，這部戲也讓我差點得了憂鬱症，因為『高子媛』的世界太痛苦、難受、變態、煎熬與不堪。」

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即使已經拍戲拍了7年，身為演員在扮演陌生人的那個當下是很過癮的，但當夏若妍回到了真正的自己，難受煎熬感席捲而來：「只能在深夜折磨自己，一遍又一遍、一次又一次。」她知道高子媛這個角色很可悲，因此也更加心疼，更難過飾演角色變成了「畸形的情緒勒索犯」，而且還是累犯、反派和討厭鬼。

▲夏若妍坦承拍攝期間，《我們不能是朋友》真的傷到她了。（圖／翻攝自《我們不能是朋友》臉書）

傾訴了所有真實心聲，夏若妍正式向高子媛告別：「離開前希望妳『學會愛自己』、『要為自己而活』，好嗎？身為『夏若妍』本人想對你說，妳在這部戲，一共打了三個人巴掌，但是這三個巴掌應該打在妳自己臉上。」

▲夏若妍正式回到夏若妍身分。（圖／翻攝自夏若妍IG）

【夏若妍臉書全文】

《我們不能是朋友》終於結束了！

終於！！！！！

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這部戲真的傷到我了，這部戲也讓我差點得了憂鬱症，因為「高子媛」的世界太痛苦、難受、變態、煎熬與不堪。

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說句實話，其實我很少看播出，因為實在不想再經歷跟回顧，想起我扮演「她」的心情。

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即便是「演員」立場與角度，扮演一個陌生的人，當下是過癮的，有點上癮的疲憊感，但是站在「夏若妍」的角度，內心難受的煎熬，只能在深夜折磨自己，一遍又一遍、一次又一次。

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不得不說，劇中「高子媛」的可悲，很多都無法被呈現，所以我心疼「高子媛」，心疼我的角色變成一個畸形的「情緒勒索犯」，而且是累犯、反派、討厭鬼。

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但我很開心大家的努力都有被看見，更開心有馮導的教導與陪伴，我明白自己還有很多進步空間，我會永遠記得您的那份溫柔，對我而言大概就是這部戲最大的收穫與快樂吧？

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此時此刻，我只想向「高子媛」告別，離開前希望妳「學會愛自己」、「要為自己而活」，好嗎？

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最後，身為「夏若妍」本人想對你說，妳在這部戲，一共打了三個人巴掌，但是這三個巴掌應該打在妳自己臉上。

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喔！韓可菲潑向大衛的那杯水，也應該潑向妳自己，或許這樣妳才能稍微清醒，觀眾也能看的舒服一點。

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以後～「夏若妍」與「高子媛」各自過好自己的人生，我是我、你是你，但是我們不能是朋友，也永遠不會是朋友！

我是「夏三歲」，我要去看迪士尼片了，拜～

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