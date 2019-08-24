記者李玟儀／綜合報導

「賽車女神」安小蕎擁有天使臉蛋、D罩杯魔鬼身材，曾在2015年榮獲「國內菁英賽」女子組冠軍。她最近在節目《鬧鬼了》透露曾經一年被鬼附身7次，其中某次賽車比賽結束後，被好兄弟盯上，一回到台北就病倒，不只會莫名其妙發冷，右臉更出現一大片紅疹，身體越來越虛弱的她後來輾轉發現竟然是卡到陰。

▲安小蕎是專業的女賽車手。（圖／翻攝自安小蕎臉書）

安小蕎透露當時在家從客廳走到房間，會突然覺得氣溫下降3、4度，此外，即便那段期間去到炎熱的泰國，也異常覺得冷，除了發冷之外，右邊臉頰陸續出現大片紅疹，她開始察覺不對勁。

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先是到西醫求診但沒有發現任何異狀，後來身邊一位認識的哥哥擅長脊椎矯正，死馬當活馬醫的她找上這位哥哥詢問，沒想到對方正好有靈異體質，一見到她就發現氣色不對、印堂發黑，但沒有多說什麼，而是默默點起檀香。

等到安小蕎離開，哥哥才傳訊息說，剛才她進門時就看到門口站著一個用頭髮遮住右臉的女鬼，她一聽隔天立刻去找師姐幫忙，對方一見到她劈頭就問「去台中幹嘛」，她納悶地說自己是從大鵬灣開夜車北上，師姐一聽：「那就對了，她從高速公路跟上妳的。」

▲安小蕎曾經一年被附身7次。（圖／翻攝自安小蕎臉書）

師姐告訴安小蕎對方因為在高速公路出車禍喪命，右半邊臉全毀，所以一直用頭髮遮住右臉，另外因為對方性格比較不好，導致安小蕎被附身時晚上會氣虛，甚至只能用氣音說話，後來透過師姐居中協調，安小蕎燒了很多紙錢才送走女鬼。

結果4天後，安小蕎又被同一個女鬼附身，師姐說對方因為寒流來了，希望她燒幾件長袖，之後保證不再打擾，在師姐的幫助下終於送走對方。