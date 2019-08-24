爸心臟動刀⋯池晟：平和最後告別　「永遠記得醫生的背影」

記者吳睿慈／綜合報導

韓星池晟主演《醫生耀漢》穩居同時段收視冠軍，飾演一名只需10秒就能診斷出病人症況的痛症醫生，他近日接受訪問，提及父親曾歷經心臟大手術，「當時我們以最平和的狀態與父親進行了最後的告別，所幸在醫生們努力之下，父親現在身體健康。」正是因為如此，當晚醫生辛勞的背影深深烙印在他的腦海裡，揮之不去。

▲池晟新戲演醫生，有特別的感觸。（圖／friDay影音提供）



池晟的爸爸受心臟疾病之苦、長時間住院，他為了陪伴父親，對醫院有所體悟，「手術成功率很低，當時我們以最平和的狀態與父親進行了最後的告別，所幸在醫生們努力之下，父親現在身體健康。」他回憶當時在走廊焦急等待的情景，「當醫生安慰我手術成功，不用擔心時，我才放下焦慮的心。」他至今無法忘記醫生動完手術，準備下班的疲憊背影。

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▲池晟身兼演員、丈夫、爸爸3種身份，「如果沒有家人，就不會懂得如何愛自己」。（圖／friDay影音提供）



談及醫生這個職業，池晟認為，身體健康是神賜予的禮物，而醫生是禮物的傳達者。池晟去年拿下視帝，與老婆李寶英難得放閃，兩人在螢幕前獻吻，同時兼顧好演員、丈夫、爸爸3種身份，也成為網友最羨慕的勝利組，對此他謙虛表示，懂得如何愛自己非常重要，「如果沒有家人，就不會懂得如何愛自己。」《醫生耀漢》每週六、日上午10點於friDay影音同步跟播。