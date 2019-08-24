【迪士尼D23】《小姐與流氓》首支預告出爐！「真狗吃義大利麵」網：回憶殺

記者洪文／綜合報導

迪士尼改編經典動畫真人電影《小姐與流氓》（Lady and the Tramp）在迪士尼D23博覽會公布首支預告，影片中揭露「小姐」初到家中的背景，還有她與「流氓」約會的畫面，當然還有著名的「吃麵場景」，雖然影片尚未曝光兩隻狗吃麵的樣子，不過已經掀起許多網友回憶。

▲▼《小姐與流氓》由真實的狗拍攝，非電腦CGI製作 。（圖／翻攝自Youtube／Walt Disney Studios，以下同）



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《小姐與流氓》女主角可卡犬「小姐」（Lady）由《雷神索爾3》飾演「女武神」的泰莎湯普森（Tessa Thompson）配音，男主角「流氓」（Tramp）則是《名模大間諜》演員兼編劇賈斯汀塞洛克斯（Justin Theroux）。

「小姐」的好鄰居當中，失去嗅覺且充滿智慧的獵犬「阿忠」（Trusty）由《一個巨星的誕生》演出男主角哥哥兼經紀人的山姆艾略特（Sam Elliott）配音，另一位馬爾濟斯「查克」（Jock）則由艾希莉簡森（Ashley Jensen）配音。

其他角色還有「鬥牛犬」（Bulldog）由《奇異博士》飾演「王」的黃凱旋（Benedict Wong）配音，以及「妖姬」（Peg）則由《月光下的藍色男孩》賈奈兒夢內（Janelle Monáe）配音。

《小姐與流氓》將在11月12日於Disney＋上架。