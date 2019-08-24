痔瘡掉出來「就醫驚見還有3實習生」　躺床屁股掰開插進去…鐵人聽他這句更害羞了

記者張筱涵／綜合報導

藝人如果有痔瘡或私密處問題，每次去看醫生總會覺得有些尷尬，畢竟都會擔心著自己會不會被認出。其中《麻辣鮮師》郭鐵人（本名：郭定文）曾經因為痔瘡實在太嚴重去看醫生，怎料一進診間發現竟然還有3名實習醫生，尷尬到現在講起來還是很害羞。

▲藝人和一般民眾要去看私密處症狀時都會害羞。（圖／達志影像／示意圖）

郭鐵人透露痔瘡常常會跑出來，一開始都單純用手塞回去，不過隨著日子過去越來越嚴重，開始有血便跟常掉出來導致內褲髒掉，有時候還會推不回去就會很痛，嚴重到影響作息，終於去看診時還是覺得要看痔瘡有些尷尬，一聽到「郭」就趕緊舉手進去診間。

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沒想到一進去看見有3個實習醫生，郭鐵人闡述症狀後被要求側躺在床上脫褲子，鼓起勇氣問「那他們要不要迴避」得知是教學後只好接受，於是他的屁股就被4個人看光光，甚至還要掰開屁股兩瓣仔細看肛門部分，整個療程結束後：「我就希望後面那些實習生不要認出我。」

▲郭鐵人敘述過程仍覺得好害羞。（圖／翻攝自小明星大跟班YouTube）

正當想趕緊離開診間時，一名實習醫生笑著對郭鐵人說「加油」，讓他不只當下尷尬，現在回想起還是很害羞。不過當天一起上《小明星大跟班》的醫生就說，其實病患是可以拒絕自己的看診過程有實習醫生學習，看診前也可以注意一下有沒有標記「教學門診」，他們對病人隱私也是保護到家和最基本的職業道德。

▼【完整版】明星們動手術 開刀房裡奇葩事多 2019.08.22小明星大跟班。（影片／取自小明星大跟班YouTube，如遭刪除請見諒）