安潔莉納裘莉寵養子！　首爾租房「離延世大5km」押金貴爆

記者吳睿慈／綜合報導

巨星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）育有3養子、3親生小孩，18歲大兒子Maddox近日確定就讀南韓延世大學（仁川松島國際校區），她親自送小孩到首爾讀書，陪著兒子逛校園，韓媒24日爆料，她還為了幫兒子找房，特地現身光化門附近的高級公寓，以全租的方式繳了大筆押金。

▲安潔莉娜裘莉這幾天陪著兒子適應首爾生活。（圖／翻攝自微博／《新浪娛樂》）



根據當地不動產透露，安潔莉娜裘莉23日親自現身光化門附近的高級公寓租房，她繳了大筆保證金，以全租（基本是一次付完2年租金，中間不必繳錢，但押金相對高額）方式繳錢，而她為養子租的房子位於光化門附近高級公寓的租金，保全設備優良，距離延世大學松島校區距離5公里，據報導，該地的房子113㎡（113平米）大小就要近韓幣7億元（約2千萬台幣）租金。

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▲安潔莉娜裘莉和學生們聊天，還親切大合照。（圖／翻攝自Instagram／inssa_fashion／hyun.lee_）



Maddox 26日參加完入學儀式，便會正式在延世大學上課，據悉，他結束1年在仁川松島國際校區的課程後，接下來也會去新村校區展開大學生活。這幾天安潔莉娜裘莉陪著他逛校園，也被許多學生捕獲，裘莉親切邀請大合照，令當地學生受寵若驚。