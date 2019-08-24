ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

黃文星曝「媽曾反對老婆」　愛情長跑6年結婚：我的選擇沒錯！

記者李欣容／台北報導

黃文星在《苦力》中愛上酒家女美雪（吳婉君 飾），被飾演父親的楊烈暴打一頓，現實生活中，黃文星自認是為愛不顧一切的人，跟老婆愛情長跑6年，過程中還收到黑粉批評，讓媽媽誤會，反對兩人在一起，但現在婆媳關係好得不得了。

▲▼《苦力》黃文星「愛到卡慘死」慘遭背叛 。（圖／公視提供）

▲黃文星劇中愛上吳婉君。（圖／公視提供）

劇中愛上酒家女「愛到卡慘死」的黃文星被網友說是媽寶、火山孝子，他為角色說情：「明華從小養尊處優，錢伸手就有，完全不知人間疾苦，其實他不壞也不是笨，就是單純、太相信人了。」

請繼續往下閱讀...

談到現實生活的感情觀，黃文星自認也是一個會為愛不顧一切的人，老婆結婚6年感情依舊甜蜜，但他透露當初交往時，多次受到不理性粉絲的黑函批評，導致媽媽當時有點誤會，反對兩人在一起，黃文星說：「但我跟我老婆沒有因此放棄，好在經過6年的愛情長跑，證明我的選擇沒有錯，現在我媽媽疼我老婆比對我還要疼。」

▲▼《苦力》黃文星「愛到卡慘死」慘遭背叛 。（圖／公視提供）

▲黃文星角色被說是媽寶。（圖／公視提供）

黃文星過去演的角色類型都差不多，正擔心被定型時，就接到「明華」角色邀約，興奮喊：「富家少爺是我從沒演過的類型，尤其他之後的人生際遇將有重大轉折，希望讓觀眾看到另一面的黃文星。」

▲▼《苦力》黃文星「愛到卡慘死」慘遭背叛 。（圖／公視提供）

▲▼《苦力》黃文星「愛到卡慘死」慘遭背叛 。（圖／公視提供）

▲▼《苦力》黃文星「愛到卡慘死」慘遭背叛 。（圖／公視提供）

▲黃文星被楊烈打。（圖／公視提供）

本週黃文星為了幫吳婉君贖身，積欠下大筆賭債，最後只好偷開公司支票，預告中楊烈拿木棒痛打他的，劇組特製了仿真的木棒道具，黃文星說：「這場戲印象超深刻，拍攝時烈哥打斷了3、4根木棒，雖然我有做足防護措施，但說不痛是騙人的，更辛苦烈哥他老人家了。」

被問到現實生活中，要是兒子長大後跟他說要娶美雪這樣的女生該怎麼辦？黃文星笑著回答：「我老婆有說，兒子要是敢這樣就把他的腿打斷！」公視時代生活劇《苦力》每週六晚間9點至11點連續播出兩集，於公視主頻、公視台語台首播。

推薦閱讀

被具惠善光速打臉！　安宰賢超糗「偷改聲明標題」…網狂酸：女友太多搞混了

被具惠善光速打臉！　安宰賢超糗「偷改聲明標題」…網狂酸：女友太多搞混了

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

3億帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」　他IG曬出牆上照片…酸民閉嘴了

3億帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」　他IG曬出牆上照片…酸民閉嘴了

神豪乾爹1小時斗內2300萬！　甜美網紅嚇到哭「答應賣身」鞠躬報恩

神豪乾爹1小時斗內2300萬！　甜美網紅嚇到哭「答應賣身」鞠躬報恩

愛女焦曼婷被男友施暴流血　焦恩俊探班竟喊：打慘一點！

愛女焦曼婷被男友施暴流血　焦恩俊探班竟喊：打慘一點！

獨家／2PM玉澤演人在逢甲夜市！緊牽長髮正妹⋯路人尖叫包圍

獨家／2PM玉澤演人在逢甲夜市！緊牽長髮正妹⋯路人尖叫包圍

「KTV親到Hotel」約會第1天全壘打！　劉以豪開郭雪芙拉鍊…「X毛露出來了」她媽看傻

「KTV親到Hotel」約會第1天全壘打！　劉以豪開郭雪芙拉鍊…「X毛露出來了」她媽看傻

小玉突宣布「我要退出YouTube」　遇到1嚴重問題…真實內幕曝光！

小玉突宣布「我要退出YouTube」　遇到1嚴重問題…真實內幕曝光！

斗內3000萬被打臉「絕望自殺」！　乾爹留遺言：還我錢…美女網紅嚇傻

斗內3000萬被打臉「絕望自殺」！　乾爹留遺言：還我錢…美女網紅嚇傻

6女星嫁豪門命運大不同！　大S兒出生就是地主…她連生3男「爆拿了19億被甩」

6女星嫁豪門命運大不同！　大S兒出生就是地主…她連生3男「爆拿了19億被甩」

快訊／蕭亞軒40歲生日認愛小16歲男友！　「愛就是需要我們在一起」

快訊／蕭亞軒40歲生日認愛小16歲男友！　「愛就是需要我們在一起」

22歲女大生得淋病…「摩鐵大亂鬥」一打同學全中鏢！荒謬行程曝光　醫傻：一次3種

22歲女大生得淋病…「摩鐵大亂鬥」一打同學全中鏢！荒謬行程曝光　醫傻：一次3種

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

被具惠善光速打臉！　安宰賢超糗「偷改聲明標題」…網狂酸：女友太多搞混了

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

3億帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」　他IG曬出牆上照片…酸民閉嘴了

神豪乾爹1小時斗內2300萬！　甜美網紅嚇到哭「答應賣身」鞠躬報恩

愛女焦曼婷被男友施暴流血　焦恩俊探班竟喊：打慘一點！

獨家／2PM玉澤演人在逢甲夜市！緊牽長髮正妹⋯路人尖叫包圍

「KTV親到Hotel」約會第1天全壘打！　劉以豪開郭雪芙拉鍊…「X毛露出來了」她媽看傻

小玉突宣布「我要退出YouTube」　遇到1嚴重問題…真實內幕曝光！

斗內3000萬被打臉「絕望自殺」！　乾爹留遺言：還我錢…美女網紅嚇傻

6女星嫁豪門命運大不同！　大S兒出生就是地主…她連生3男「爆拿了19億被甩」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

苦力, 楊烈, 黃文星

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 蕭亞軒為何選生日認愛小16歲男友？　經紀人回應了
  2. 黃子韜「讚嘆星空」一夜取關眾人！　勸粉「別小題大做」：我喜歡0而已
  3. 女團房間「遭變態闖入」！拆防盜窗偷衣服　嚇到哭崩精神混亂
  4. 雷瑟琳：《不能是朋友》真的傷到我了…　險患憂鬱「高子媛太變態」每夜折磨自己
  5. 黃文星曝「媽曾反對老婆」　愛情長跑6年結婚：我的選擇沒錯！
  6. 爸心臟動刀⋯池晟：平和最後告別　「永遠記得醫生的背影」
  7. 賽車女神「1年被鬼附身7次」衰到底！　女鬼纏身..她夏天發冷右臉起疹
  8. 【迪士尼D23】《小姐與流氓》首支預告出爐！「真狗吃義大利麵」網：回憶殺
  9. 痔瘡掉出來「就醫驚見還有3實習生」　躺床屁股掰開插進去…鐵人聽他這句更害羞了
  10. 女友上別人車！　大根尾隨目睹「她的手摸摸摸…」西門町戴綠帽…心碎給7字箴言

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366