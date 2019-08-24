黃文星曝「媽曾反對老婆」　愛情長跑6年結婚：我的選擇沒錯！

記者李欣容／台北報導

黃文星在《苦力》中愛上酒家女美雪（吳婉君 飾），被飾演父親的楊烈暴打一頓，現實生活中，黃文星自認是為愛不顧一切的人，跟老婆愛情長跑6年，過程中還收到黑粉批評，讓媽媽誤會，反對兩人在一起，但現在婆媳關係好得不得了。

▲黃文星劇中愛上吳婉君。（圖／公視提供）

劇中愛上酒家女「愛到卡慘死」的黃文星被網友說是媽寶、火山孝子，他為角色說情：「明華從小養尊處優，錢伸手就有，完全不知人間疾苦，其實他不壞也不是笨，就是單純、太相信人了。」

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談到現實生活的感情觀，黃文星自認也是一個會為愛不顧一切的人，老婆結婚6年感情依舊甜蜜，但他透露當初交往時，多次受到不理性粉絲的黑函批評，導致媽媽當時有點誤會，反對兩人在一起，黃文星說：「但我跟我老婆沒有因此放棄，好在經過6年的愛情長跑，證明我的選擇沒有錯，現在我媽媽疼我老婆比對我還要疼。」

▲黃文星角色被說是媽寶。（圖／公視提供）

黃文星過去演的角色類型都差不多，正擔心被定型時，就接到「明華」角色邀約，興奮喊：「富家少爺是我從沒演過的類型，尤其他之後的人生際遇將有重大轉折，希望讓觀眾看到另一面的黃文星。」

▲黃文星被楊烈打。（圖／公視提供）

本週黃文星為了幫吳婉君贖身，積欠下大筆賭債，最後只好偷開公司支票，預告中楊烈拿木棒痛打他的，劇組特製了仿真的木棒道具，黃文星說：「這場戲印象超深刻，拍攝時烈哥打斷了3、4根木棒，雖然我有做足防護措施，但說不痛是騙人的，更辛苦烈哥他老人家了。」

被問到現實生活中，要是兒子長大後跟他說要娶美雪這樣的女生該怎麼辦？黃文星笑著回答：「我老婆有說，兒子要是敢這樣就把他的腿打斷！」公視時代生活劇《苦力》每週六晚間9點至11點連續播出兩集，於公視主頻、公視台語台首播。