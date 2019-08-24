林志玲老公Akira確定到高雄！友人曝新婚「愛的奇蹟」

記者洪文／綜合報導

林志玲老公Akira確定去高雄，為了最新短片《燦爛星空下》出席高雄電影節，AKIRA表示：「和三池導演合作，這部是我的演員生涯重要作品，讓我在成為演員的路上邁前一大步。」導演三池崇史誇讚他的演技有長足進步，在5月份東京短片節世界首映時，導演以「愛的奇蹟」祝福當時新婚的他。

▲AKIRA、林志玲新婚之後，幸福美滿。（圖／翻攝自Facebook／EXILE AKIRA、林志玲微博）



2019高雄電影節今日（24日）公布影展最新片單「國際短片大觀」，獻上6場節目企劃、40部來自各國短片影展的精選傑作，包括日本放浪兄弟領銜製作的《2019放浪新世代音樂短片輯》、與亞洲各短片節聯盟合作的「東京短片節精選」、「釜山短片節精選」、「馬來西亞SeaShorts短片節精選」，引藉法國最重要的電影學校創作「Le Fresnoy當代藝術學院精選」，以及呼應「Me Too女性力量」、集結15位日本新世代女導演的《21世紀少女短片輯》。其中演出三池崇史短片《燦爛星空下》的放浪兄弟Akira、策畫並執導《21世紀少女》的山戶結希導演、SeaShorts短片節策展人陳翠梅，以及黃邦銓、志田浩太和朴志緣三位導演，都將出席高雄電影節，帶來國際短片大觀的嗆辣活力。

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三池崇史和AKIRA合作的《燦爛星空下》描述兩個魯蛇男女，在大地震過後原本了無生機，卻意外奇蹟的邂逅，愛情從破碎瓦石堆萌芽、他倆沐浴在燦爛星光下，見證愛的奇蹟。EXILE AKIRA挑樑演出大地震過後倖存的男子，了無生意的他遇見了蓮沸美沙子飾演的女子，在一片燦爛星空下，愛與命運交會出奇蹟時刻。

行定勳執導的《當海風吹拂》，則由放浪成員小林直己和資深女星秋山菜津子合譜超越年齡的世代之愛，小林直己表示這段差距20歲的情感關係，讓他省思愛情的模樣。



《溺水小刀》導演山戶結希企劃的《21世紀少女短片輯》，邀集15位未滿30歲的日本新生代女導演，創作15部短片合輯，塑造日本年輕女性的觀點群像。山戶結希表示，目前日本每十部電影，僅有一部是女導演作品，女性在業界如同隱形，但她預測21世紀將是女性的時代。由山戶結希領軍，包括山中瑶子、井樫彩、枝優花、加藤绫佳等導演，年紀輕輕就入選柏林、坎城、PIA等影展，作品風格清新浪漫、充滿創意；眾多日本女星亦加入演出，包括橋本愛、石橋静河、松井玲奈、日南響子等，儼然創造日本的「少女風」影像世代。



高雄電影節長期結盟亞洲各大短片節，今年推出「東京短片節」、「釜山短片節」、「馬來西亞SeaShorts短片節」精選節目，網羅三地影展得獎與優秀的短片作品，《啊！好性感的納豆》導演志田浩太、《人夫動物園》導演朴志緣與SeaShorts短片節策展人陳翠梅將出席高雄電影節，與台灣創作者和影迷對談分享亞洲短片趨勢。

高雄電影節連續第九年與東京短片節合作推出短片精選輯，已成為高雄電影節的招牌短片單元，今年選映《啊！好性感的納豆》、《性名學概論》、《當雨衣愛上鬍子》、《森之光》和《我先撿到他的》，從高中生的戀愛煩惱，到登門拜訪的小王，再從深沈的喪妻之痛，回到路邊撿角大叔的小確幸，讓觀眾體驗體驗情感的雲霄飛車。《啊！好性感的納豆》的導演吉田浩太透過「納豆」的千絲萬縷，串起兩男一女外遇偷腥故事，不僅剪不斷理還亂、還牽出絲絲纏綿悱惻的愛妒之火，令人大嘆食色皆性也，吉田浩太並於高雄電影節閉幕週出席。



《性名學概論》由高宏也導演執導，描述日法混血少年朱利安繼承父親的姓氏「Condom」，就此步上保險套男孩的譏稱，當他遇上名字諧音為「胯下」的女孩，噴濺出青春戀愛喜劇的漫畫暖流。大根仁讚賞不已的新銳八幡貴美，短片作品《當雨衣愛上鬍子》同樣青春輕快，女高中生愛上鬍子，男孩喜歡雨衣，當有鬍子的男孩與穿雨衣的女孩相遇，戀物癖對戰絕對令人砰然心痛。



宇津野達哉執導的《森之光》披襲冰冷的奇幻色彩，在山中尋找迷路女兒的獵人，當死去的妻子重現在他眼前，冰雪堆砌男子所處的冷酷異境，細膩靜謐的影像揭開層層生命紋理。八重樫肇春導演的《我先撿到他的》則帶來流浪漢的販賣機奇幻旅程，鎮日徘徊自動販賣機的男子，只為撿拾謀求一日生計的零錢，沒想到竟有人和他競爭，導演透過精準的影像敘事，販賣機底下的世界正如都市縮影，遺落的錢幣暗示底層生活的無奈。



釜山短片節得獎精選 當婚姻變墳墓.老公變成雞



高雄電影節第二年與釜山短片節合作，今年選映五部「女性」主題的社會寫實短片，包括《人夫動物園》、《她，意識流》、《單槓上的妻子》、《婦黑生存守則》和《殭屍發燒友》。動畫短片《人夫動物園》創造婚姻是愛情墳墓的寓言，當老公長出雞嘴、羽毛，只會咕咕叫，變成一隻無法溝通的雞，老婆該怎麼辦？曾獲韓國女性影展首獎的導演朴志緣，創造荒誕詼諧的奇想、反映婚姻箇中滋味，朴志緣導演並於高雄電影節第二週期間出席。



釜山短片節最佳短片獎《她，意識流》，是導演安頌伊對受性騷經驗的影像治療行動，八年前她遭受性騷擾，這四年來她以自身為對象，透過憶述與觀察，融合口白、照片、重演與紀錄影像等手法，進行撫平創傷的藝術治療。許智恩與李慶浩執導的《單槓上的妻子》，透過單身女子的窺視鄰居妻子的過程，展現女性遭受家暴的悲涼，節制的影像和情緒，帶出影片壓抑調性，細膩傳遞韓國社會中女性難以躲避的受暴，以及奮力掙扎。



李京導演的《婦黑生存守則》以企業企業約聘的清潔女工為主角，為了在職場生存，她主動幫助同事、但也不惜檢舉他們，強烈的光影風格與空間設計，展現韓國社會裡的黑暗角落，精準捕捉生活與生存的一線之隔。李勝洙導演的《殭屍發燒友》獻上令人歡唱的活屍片，收藏活屍電影的大叔，遇上熱愛殭屍的女學生，經典活屍片《生人勿近》將創造打死不退的殭屍精神，除了教你如何看恐怖片，逗趣的情節與互動，更成就一部笑中帶淚的溫柔故事。



SeaShorts短片節創立於2017年，每年邀請東南亞各國的短片於馬來西亞放映。高雄電影節首度引薦這個東南亞最重要的短片影展，選映來自泰國、新加坡、印尼的五部作品，包括《你要投給誰》、《我倆之間》、《宵禁曼谷》、《追風公寓》和《猛虎套房142B》，反映東南亞社會風貌及生活現況，策展人陳翠梅將於高雄電影節影展閉幕週出席。



印尼導演巴尼納蘇堤翁的《你要投給誰》紀錄個人選舉經驗，母親三番兩次、溫情喊話要他投票給伊斯蘭候選人，揭露印尼的政治現況與世代差異，台灣觀眾絕對能感同身受。囊獲新加坡影展最佳短片的《我倆之間》，以動畫形式描繪導演陳威強自身的故事，身為同志身分的導演，透過手繪動畫、拼貼兒時與母親的合照，向已故母親傾訴同性婚姻的現況，是導演對母親、丈夫、新加坡社會的溫柔絮語。新加坡雙胞胎動畫導演莊偉福和莊偉國的《猛虎套房142B》，敘述大樓發生神秘的兇殺案，兇手竟是叢林來的野生老虎，究竟弒人的是謠傳中的老虎，還是這吞噬人心的殘酷社會，巧妙勾勒當代人的心靈困境。



泰國導演帕迪波帝卡育瓦的《宵禁曼谷》，描述男學生和年輕妓女在宵禁的曼谷街頭，兩人聊著現實與理想，背景設定在2014年泰國軍事政變後，軍政府的獨裁專斷，使人民的自由備受傾軋。影片精準掌握失序狀態、對未來的不確定感，在超現實的結尾裡，痛過才會成長。馬來西亞導演謝志森的《追風公寓》帶來暢快無比的飆風故事，馬來男子騎著心愛的摩托車，穿梭在家戶櫛次的公共住宅大廈，鏡頭跟著男子移動的軌跡，在建築結構之間擺盪，平凡簡單的日常，呈現現代化都市發展下，個體被框限在都市叢林裡的生活樣態。

雄影的「電影學校」專題，今年則介紹法國三大電影學院之一的「Le Fresnoy當代藝術學院」，是歐洲當代藝術人才的創作搖籃，以《回程列車》獲高雄電影節台灣大獎、《去年火車經過的時候》獲台北電影節百萬首獎的黃邦銓導演，將帶來五部詩性實驗、影像感十足的創作短片，題材涵蓋歷史自然、網路霸凌等，從精緻的製作中感受到實驗影像的魅力。

2019高雄電影節於10月10至27日舉行。