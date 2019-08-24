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黃子韜「讚嘆星空」一夜取關眾人！　勸粉「別小題大做」：我喜歡0而已

記者古靜兒／綜合報導

大陸藝人黃子韜唱而優則演，主演《夜空中最閃亮的星》大獲好評，影歌雙棲的他還自製綜藝節目《趕在一切消失前》，與好友展開生態環保之旅，然而他早前卻取消追蹤微博帳號中的關注，引起網友熱議。

▲黃子韜深夜取消關注所有朋友。（圖／翻攝自微博／猜猜下個會是誰）

▲黃子韜自製綜藝節目《趕在一切消失前》。（圖／翻攝自微博／猜猜下個會是誰）

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黃子韜擔任綜藝節目《趕在一切消失前》的旅行發起人，以保護環境的初衷，希望讓觀眾在欣賞即將消失的美景時，也能夠加強眾人的生態環境保護意識，他在24日凌晨與網友分享一段似乎是在室內拍攝的星空影片，並配上文字：「去不了遙遠的地方看夢幻般的星星，沒關係，關上燈，在電影裡也可以用心感受的到，還是很美，只不過比我現實裡見的多那麼一點點，晚安之前清理下微博，別小題大做，也別問我為什麼，我只是喜歡0而已。晚安。」一夜取關所有朋友，連好兄弟鹿晗和吳亦凡也一併消失在關注名單裡，令一票粉絲非常擔心。

▲黃子韜深夜取消關注所有朋友。（圖／翻攝自微博／猜猜下個會是誰）

▲黃子韜一夜取消關注所有朋友。（圖／翻攝自微博／猜猜下個會是誰）

其實這不是黃子韜第一次取關眾人，之前退出EXO時他曾被網友罵翻，也在2016年3月底時取關了所有人，而且還於IG發文吐露無奈心聲，如今雖然在微博中叮囑大家別小題大做，也別問他為什麼，但此舉仍然引起許多粉絲留言慰問：「有點慌，你要刪微博嗎」、「感覺你有点累，多休息吧」、「別想太多，你追星星我們追你！」

▲黃子韜深夜取消關注所有朋友。（圖／翻攝自微博／猜猜下個會是誰）

▲黃子韜PO文叮囑粉絲勿小題大做，但依舊令不少人相當擔心。（圖／翻攝自微博／猜猜下個會是誰）

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