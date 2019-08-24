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郝劭文無台詞演出秒變臉！跪地哭訴嚇壞許效舜

記者蕭雅玲／台北報導

郝劭文日前上衛視中文台《瘋神無雙》節目，挑戰無台詞單元演出，面對許效舜、馬力歐的接連考驗，郝劭文不只毫無懼色，上一秒驕傲展現拳腳功夫，下一秒馬上跪地哭訴，秒變臉的臨機應變，連許效舜也差點hold不住，讓郝劭文直呼很好玩，但接著馬上說：「大概以後再也不會來了！」讓全部人笑到差點跌倒。

▲▼郝劭文、許效舜。（圖／衛視中文台提供）

▲許效舜在郝劭文4歲就認識他。（圖／衛視中文台提供）

許效舜在郝劭文4歲時就認識他，對他印象就是「嗜睡」，因為年紀小小的他同時軋好幾部電影，在片場不是拍片就是睡覺，許效舜笑說當年朱延平導演最常對他說的就是：「你等他（郝劭文）精神好一點，我們再來好了」，郝劭文笑說現在跟小時候最大的差異就是「醒著」，而回想小時候的精采時光，他笑說：「唯一有幾個遺憾，就是都不記得了」，讓許效舜笑到不行。

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▲▼郝劭文、許效舜。（圖／衛視中文台提供）

▲郝劭文上《瘋神無雙》與許效舜一起參與無台詞演出。（圖／衛視中文台提供）

錄影時郝劭文面對馬力歐、阿虎聯手逼他展現少林武功，不管是空中夾蒼蠅、高難度翻滾、手刀擊破木板，都是能用郝式風格一一化解外，還能逗得大家哈哈笑。

製作單位特別安排兩位能翻能跳的演員，先在郝劭文面前展現空中跳躍翻滾，當接著郝劭文被拱上場表演時，只是他老神在在說要給大家表演一個最難的，接下來就一屁股坐在地上，腳不著地的有如陀螺般轉了一圈，讓馬力歐超傻眼直說：「這叫辦公室的椅子是不是？」郝劭文很認真地回說其實最難的是左右旋轉，因為要保持平衡，完全不慌不忙講得頭頭是道。

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郝劭文, 許效舜, 馬力歐, 阿虎, 朱延平

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