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成年版《爸爸去哪兒》大咖嘉賓曝光！信合體神腿女兒　最狂是他..網跪喊岳父

記者李玟儀／綜合報導

歌手信最近推出新專輯《煉金術》，除了馬不停蹄在海外宣傳，他也帶著正妹女兒「小丸子」參加「成年版爸爸去哪兒」《一路成年》，父女倆首次合體出現在電視節目上，引起不少關注，特別是小丸子的一雙長腿更在網友間掀起討論。

▲▼信和女兒。（圖／翻攝自信IG、臉書）

▲信和女兒。（圖／翻攝自信IG、臉書）

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「小丸子」曾經在信的演唱會上擔任神秘嘉賓，從那時候開始，信逐漸會和粉絲分享父女私下的互動，在她18歲的時候，信難得po出和女兒私下的日常照片，這時候的「小丸子」已經有176公分，修長的身形即使站在爸爸身邊也絲毫不遜色。

▲▼成年版爸爸去哪兒《一路成年》。（圖／翻攝自官方微博）

▲▼成年版爸爸去哪兒《一路成年》。（圖／翻攝自官方微博）

▲▼成年版爸爸去哪兒《一路成年》。（圖／翻攝自官方微博）

隨著女兒漸漸長大，過去總是保護女兒的信也開始鼓勵女兒追逐夢想，並帶領女兒接觸世界的每一面，除了讓「小丸子」當演唱會嘉賓外，最近也和女兒一起成為《一路成年》的節目固定嘉賓，父女倆宣傳海報一公開，被網友戲稱：「大海全是水，他倆全是腿。」

▲梁家輝的女兒們身材好、長得美，自從曝光後，他儼然成為「國民岳父」。（圖／翻攝自Chloe IG）

《一路成年》被稱為成年版的《爸爸去哪兒》，節目班底除了信與女兒小丸子之外，還有「國民岳父」梁家輝與女兒梁穎晨（Chloe）、梁靜曦（Nikkie）、「鰲拜」徐錦江和兒子徐菲、李汶翰與爸爸李劍，以及吳剛和兒子吳羽卿，藝人們各自帶著父親、孩子展開探險之旅。

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