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《急速醜聞》王錫賢長這樣！　「邪笑胖弟→帥氣型男」網嘆：歲月飛逝

記者古靜兒／綜合報導

南韓童星王錫賢（另一王晳鉉）2008年以《急速醜聞》出道，至今已有11年時光，當時飾演朴寶英兒子的他以一張「邪笑表情包」紅遍全網，現在仍然可以在網路上見到這個表情包的存在，他最近在個人IG上曬出近照，斯文帥氣的模樣顛覆眾人回憶中的印象，引起網友熱議。

▲王錫賢以《急速醜聞》出道並走紅。（圖／翻攝自Instagram、YouTube／wang_seok_hyeon、《極速緋聞》電影片段）

▲王錫賢以《急速醜聞》出道並走紅。（圖／翻攝自Instagram、YouTube／wang_seok_hyeon、《極速緋聞》電影片段）

王錫賢憑《急速醜聞》的「邪笑胖弟」走紅，近兩年雖然有接演韓劇，但仍以學業為主，鮮少在IG發文的他最近曬出兩張帥氣的個人照，只見當年可愛的臉頰肉已完全消失，棱角分明的瓜子臉，還有高挺的鼻樑及迷人的電眼，令許多網友驚嘆，紛紛表示當年的弟弟早就飛速長大成「韓系歐巴」了。

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▲王錫賢以《急速醜聞》出道並走紅。（圖／翻攝自Instagram、YouTube／wang_seok_hyeon、《極速緋聞》電影片段）

▲王錫賢曬出近照，帥氣模樣引起網友熱議。（圖／翻攝自Instagram／wang_seok_hyeon）

▲王錫賢以《急速醜聞》出道並走紅。（圖／翻攝自Instagram、YouTube／wang_seok_hyeon、《極速緋聞》電影片段）

▲王錫賢曬出近照，並寫到：「難得的餘裕。」（圖／翻攝自Instagram／wang_seok_hyeon）

王錫賢目前就讀首爾公演藝術高中，是眾所周知盛產知名偶像和藝人的「明星學校」，如今曬出穿著休閒服裝而非校服的個人照，網友都留言大讚：「看著照片我突然感覺到歲月流逝了」、「弟弟好好地長大了呢」、「太期待他未來的新作品了」、「完全理想型！」

▲王錫賢以《急速醜聞》出道並走紅。（圖／翻攝自Instagram、YouTube／wang_seok_hyeon、《極速緋聞》電影片段）

▲王錫賢（左）目前就讀首爾公演藝術高中。（圖／翻攝自Instagram／wang_seok_hyeon）

▲王錫賢在節目中重現長大版的「邪笑表情包」。（翻攝自YouTube／tvN）

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