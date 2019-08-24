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蕭亞軒20年15任男友都天菜！　「堅持女人戀愛10守則」少女瘋朝聖

記者張筱涵／綜合報導

藝人蕭亞軒在40歲生日時認愛小16歲男友黃皓（Justin・本名黃正皓），輕靠在對方身上露出甜蜜笑容，過去的情史也跟著再次受到關注，出道20年曾擄獲14任天菜，她的10條戀愛守則也瞬間成了各大少女粉絲追尋的目標。

▲▼蕭亞軒認愛告白：「愛就是需要我們在一起。」（圖／翻攝自臉書／蕭亞軒）

▲蕭亞軒認愛24歲黃皓。（圖／翻攝自蕭亞軒臉書）

第一條、一定要出門去認識新朋友

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蕭亞軒個性非常阿莎力，很喜歡找朋友到家裡作客，就算有了另一個半也不會變得難約，面對戀情態度大方，當年還和柯震東談情時一起搭飛機出去也不避諱選坐在一起的位置。

第二條、放下無謂的堅持

蕭亞軒樂於挑戰不同事物，就算泛舟變得狼狽也完全不在乎，反而覺得很有趣。

第三條、要選對地點遇到愛

▲蕭亞軒認為女生談戀愛不能一頭栽下去，還是要有獨立朋友圈。（圖／免費圖庫／pixabay）

▲蕭亞軒認為女生談戀愛不能一頭栽下去，還是要有獨立朋友圈。（圖／免費圖庫／pixabay）

第四條、認清事實他其實沒有那麼喜歡妳

當曖昧對象有時候會讓妳感到冷淡或難過，就要認清彼此間的可能性以及對方的投入度，蕭亞軒認為如果男生有意思一定會主動，等2個禮拜對方才傳簡訊的話就是同時有好幾個對象。

第五條、不要時時刻刻黏著對方

第六條、適時轉移注意力

▲曖昧對象如果真的有心就會主動。（圖／免費圖庫／PAKUTAS）

▲曖昧對象如果真的有心就會主動。（圖／免費圖庫／PAKUTAS）

第七條、堅守愛情原則，不要沖昏頭

第八條、好姐妹永遠是妳的後援

蕭亞軒說女生在愛情裡受傷後，姐妹帶來的力量非常大，就算只是一起哭或一起罵，也是很大的心理依靠。

第九條、溝通是很重要的事情

第十條、不愛了也沒有關係，當中有愛過就好了

▲曖昧對象如果真的有心就會主動。（圖／免費圖庫／PAKUTAS）

▲情侶間常因懶得溝通而導致關係分裂。（圖／免費圖庫／PAKUTAS）

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