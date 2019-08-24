74歲楊麗花為《忠孝節義》拼了！「寒冬跪墳」隔天染重感冒

記者李欣容／台北報導

楊麗花歌仔戲《忠孝節義》首支預告曝光，讓網友直呼國寶級演出風采依舊，近來她忙於該劇混音，早出晚歸，劇中她為了營救趙氏孤兒，在寒冬中跪墳祈求，回想起該片段，當時正逢寒流，拍完後就感冒整整一星期。

▲楊麗花推廣電視歌仔戲《忠孝節義》。（圖／麗生百合提供）

楊麗花近期忙碌於該劇的混音，每天一早出門，晚上才回家，但為了歌仔戲的傳承，自己拼了，她的愛徒陳亞蘭看到師父為戲勞心勞力，身為執行製作人的她，透過自身脈絡結合各種資源，擔綱起行銷統籌大任，只盼《忠孝節義》能傳遍大街小巷。

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▲楊麗花在電視歌仔戲《忠孝節義》慘被眾人丟草唾棄 。（圖／麗生百合提供）

楊麗花在劇中飾演神醫程嬰，為詮釋中醫把脈，特地請名中醫師現場指導、針灸要領，劇中她為營救趙氏孤兒，不惜捨身相救，該片段被形容是正邪的較量，歷史性上的一場滅門屠殺，楊麗花還被眾人丟草唾棄，在寒冬中跪墳祈求，整個人灰頭土臉，讓人心疼不已。

楊麗花回憶此片段，當時正逢寒流來襲，儘管已在古裝塞滿暖暖包，喝薑茶保暖，但還是狂打冷顫，拍了一整天，笑稱自己當時是豁出去，隔天就感冒一星期了。楊麗花歌仔戲《忠孝節義》9月24日台視八點檔播出。