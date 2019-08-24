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【迪士尼D23】漫威宣布3部影集！《女浩克》老司機暴動：穿衣服嗎？

記者洪文／綜合報導

漫威工作室在聖地牙哥動漫展宣布「漫威電影宇宙第4階段」1個月之後，今（24日）在迪士尼D23博覽會加碼宣布3部全新影集，《女浩克》（暫譯，She-Hulk）、《月光騎士》（暫譯，Moon Knight）以及《驚奇女士》（暫譯，Ms. Marvel）為「漫威電影宇宙第4階段」作品，並將在Disney＋推出，有趣的是許多老司機網友暴動：「女浩克有穿衣服嗎？」

▲▼Disney+確定推出《女浩克》。（圖／翻攝自網路）

▲Disney+限定影集《女浩克》。（圖／翻攝自網路）

漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）表示，「浩克」布魯斯班納將不再是唯一一位伽瑪射線英雄，接下來確定推出全新Disney+限定影集《女浩克》。這位女浩克又名Jennifer Walters，她是一名律師，而且是布魯斯班納的表妹，在一次輸血情況下獲得了能力。

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女浩克最早出現在1980年代的漫畫《The Savage She-Hulk No. 1》，而且是史丹李最後創作的漫威主要角色。在漫畫結局中，她同時是「復仇者聯盟」也是「驚奇4超人」的成員之一，這個角色有別於男性，創造出更多獨特的個性，擁有更強的幽默感與智慧，而且接受變成綠色的自己。

另一部是《月光騎士》，這是《星際異攻隊》導演詹姆斯岡恩一直想要拍攝的題材。漫威總裁凱文費吉證實，確定改編為Disney+限定影集。「月光騎士」擁有多重人格，分不清楚現實與幻覺，他原來是一名在埃及沙漠中死去的傭兵Marc Spector，受到月亮神拯救而復活，成為打擊犯罪的英雄。

▲▼《月光騎士》劇照。（圖／翻攝自網路）

▲Disney+限定影集《月光騎士》。（圖／翻攝自網路）

最後一部是《驚奇女士》，漫威總裁凱文費吉表示：「布麗拉森主演的《驚奇隊長》已經拍出來了，《驚奇女士》來自另一個漫畫中的角色，她是一位穆斯林英雄，受到驚奇隊長的啟發，當我們推出《驚奇隊長》已經有了這個計畫。」

▲▼《驚奇女士》劇照。（圖／翻攝自網路）

▲Disney+限定影集《驚奇女士》。（圖／翻攝自網路）

消息一出，許多網友特別對於《女浩克》感動興奮，特別是一些老司機，「這位浩克穿衣服嗎」、「有畫面了，胸部這塊好好搞」、「胸部怎麼辦，帶胸罩出門嗎？」、「真的假的？我覺得我心中的浩克已經無可取代了」，還有網友仍在失去蜘蛛人的感傷當中，「我什麼都不要，還我蜘蛛人」。

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漫威, 女浩克, 驚奇女士, 月光騎士

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