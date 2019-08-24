ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「KTV親到Hotel」約會第1天全壘打！　劉以豪開郭雪芙拉鍊…「X毛露出來了」她媽看傻

記者潘慧中／綜合報導

《我們不能是朋友》23日大結局，周惟惟（郭雪芙 飾）和褚克桓（劉以豪 飾）正式約會第一天就全壘打，從KTV一路親到Hotel，破尺度床戲讓網友羞紅臉。有趣的是，當袁艾菲和家人看這場戲時，媽媽突然好奇問：「啊唷，這個腋毛是誰的啊？」逗得她哭笑不得地說：「當然是褚克桓的啊，難道會是周惟惟的嗎？」

▲▼劉以豪郭雪芙。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲▼劉以豪郭雪芙。（圖／翻攝自愛奇藝）

請繼續往下閱讀...

▲▼劉以豪郭雪芙。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲劉以豪霸道又溫柔地吻郭雪芙。（圖／翻攝自愛奇藝）

褚克桓和周惟惟看完電影後，小倆口一起去路邊的電話亭KTV唱歌，看著女方深情演唱畢書盡的《我還想念你》，他終於情不自禁吻上去，捧臉、摸背、凝視等溫柔又霸道的動作，激起不少女網友的少女心。

▲▼劉以豪郭雪芙。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲▼劉以豪郭雪芙。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲▼劉以豪郭雪芙。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲▼劉以豪郭雪芙。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲劉以豪和郭雪芙約會一路吻上床。（圖／翻攝自愛奇藝）

等了好幾集當然不會只有吻戲，褚克桓和周惟惟一路親上床，當他拉開女方胸前的拉鍊時，鏡頭特寫讓人很難不注意到他帥氣爆青筋的手，裸上身輕吻女生的美背，女方也從嘴巴親到他的胸膛，過程中不時十指緊扣，這場戲拍得非常唯美，不但網友看了臉紅心跳，連他本人23日一起看播出都忍不住害羞大喊：「Oh My god!」

▲▼劉以豪郭雪芙。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲▼劉以豪裸上身，郭雪芙露雪白美腿。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲▼劉以豪郭雪芙。（圖／翻攝自愛奇藝）

劉以豪事後在Instagram謝謝導演和全體工作人員，也感謝觀眾這3個多月來的追劇，「謝謝讓我認識褚克桓。呼。謝謝。明天早上來杯咖啡嗎？」袁艾菲則在底下搞笑歪樓：「謝謝以豪！我媽很愛你的腋毛喔！」意外釣出不少粉絲笑說：「媽媽奇怪的關注點」、「其實我也注意到了」、「我也一直注意腋毛的部分。」

▲▼劉以豪郭雪芙。（圖／翻攝自Instagram）

▲▼網友和袁艾菲媽媽都歪樓狂盯劉以豪的腋毛。（圖／翻攝自愛奇藝、Instagram／yuanlovefly）

▲▼劉以豪郭雪芙。（圖／翻攝自愛奇藝）

推薦閱讀

《不能是朋友》開罵黎皓一：你真比不上褚克桓！　劉品言「超中肯感情觀」網推爆

《不能是朋友》開罵黎皓一：你真比不上褚克桓！　劉品言「超中肯感情觀」網推爆

瘋傳離婚Angelababy…黃曉明認「兒子對他的稱呼變了」！　傻眼愣住：好奇怪

瘋傳離婚Angelababy…黃曉明認「兒子對他的稱呼變了」！　傻眼愣住：好奇怪

博恩結婚了！　老婆罕見正臉入鏡…「下半身全透視」婚紗照超辣

博恩結婚了！　老婆罕見正臉入鏡…「下半身全透視」婚紗照超辣

瘦28公斤還不夠！小甜甜再減7kg　站愷樂旁邊「變S號超小隻」網看傻：求菜單

瘦28公斤還不夠！小甜甜再減7kg　站愷樂旁邊「變S號超小隻」網看傻：求菜單

得知女友是「變性人」！　YouTuber愛里男友認「猶豫5mins」吐真實告白…惹哭粉絲

得知女友是「變性人」！　YouTuber愛里男友認「猶豫5mins」吐真實告白…惹哭粉絲

周曉涵「美胸上下開洞」喝喜酒！　3表姊妹首同框…網看傻：全都高顏值

周曉涵「美胸上下開洞」喝喜酒！　3表姊妹首同框…網看傻：全都高顏值

白癡公主「X字細繩撐胸」白T超貼！　真實CUP曝光…網認證：A減→C

白癡公主「X字細繩撐胸」白T超貼！　真實CUP曝光…網認證：A減→C

被具惠善光速打臉！　安宰賢超糗「偷改聲明標題」…網狂酸：女友太多搞混了

被具惠善光速打臉！　安宰賢超糗「偷改聲明標題」…網狂酸：女友太多搞混了

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

3億帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」　他IG曬出牆上照片…酸民閉嘴了

3億帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」　他IG曬出牆上照片…酸民閉嘴了

愛女焦曼婷被男友施暴流血　焦恩俊探班竟喊：打慘一點！

愛女焦曼婷被男友施暴流血　焦恩俊探班竟喊：打慘一點！

神豪乾爹1小時斗內2300萬！　甜美網紅嚇到哭「答應賣身」鞠躬報恩

神豪乾爹1小時斗內2300萬！　甜美網紅嚇到哭「答應賣身」鞠躬報恩

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

被具惠善光速打臉！　安宰賢超糗「偷改聲明標題」…網狂酸：女友太多搞混了

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

3億帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」　他IG曬出牆上照片…酸民閉嘴了

愛女焦曼婷被男友施暴流血　焦恩俊探班竟喊：打慘一點！

神豪乾爹1小時斗內2300萬！　甜美網紅嚇到哭「答應賣身」鞠躬報恩

獨家／2PM玉澤演人在逢甲夜市！緊牽長髮正妹⋯路人尖叫包圍

斗內3000萬被打臉「絕望自殺」！　乾爹留遺言：還我錢…美女網紅嚇傻

快訊／蕭亞軒40歲生日認愛小16歲男友！　「愛就是需要我們在一起」

小玉突宣布「我要退出YouTube」　遇到1嚴重問題…真實內幕曝光！

20歲男肚爆痛！ 醫挖開驚見「塞滿頭髮」纏死腸...才知恐怖癖好害死他

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

劉以豪, 郭雪芙, 喜歡一個人, 我們不能是朋友

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 當金城武、蔡依林師弟　王牌經紀人一年不到悔簽下大根...原因曝光！
  2. 張家瑋「有禮貌鞠躬」　賴慧如直接掀高衩全被看光
  3. 「火星CP」賣腐不分戲內外！看鄭敬淏、朴誠雄、李雪飆戲超過癮
  4. 74歲楊麗花為《忠孝節義》拼了！「寒冬跪墳」隔天染重感冒
  5. 蕭亞軒20年15任男友都天菜！　「堅持女人戀愛10守則」少女瘋朝聖
  6. 陳冠希幸福曬一家三口照！畫面都是愛　網羨：值得你守護一輩子的人
  7. 汪蘇瀧被問戀情尬回「下個話題」　全場圍攻跪求：放過我吧！
  8. 【迪士尼D23】漫威宣布3部影集！《女浩克》老司機暴動：穿衣服嗎？
  9. 「KTV親到Hotel」約會第1天全壘打！　劉以豪開郭雪芙拉鍊…「X毛露出來了」她媽看傻
  10. 上《飢餓遊戲》只想當吃貨！溫昇豪餓到肚子受不了想大嗑麻辣火鍋

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366