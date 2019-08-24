「KTV親到Hotel」約會第1天全壘打！　劉以豪開郭雪芙拉鍊…「X毛露出來了」她媽看傻

記者潘慧中／綜合報導

《我們不能是朋友》23日大結局，周惟惟（郭雪芙 飾）和褚克桓（劉以豪 飾）正式約會第一天就全壘打，從KTV一路親到Hotel，破尺度床戲讓網友羞紅臉。有趣的是，當袁艾菲和家人看這場戲時，媽媽突然好奇問：「啊唷，這個腋毛是誰的啊？」逗得她哭笑不得地說：「當然是褚克桓的啊，難道會是周惟惟的嗎？」

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▲劉以豪霸道又溫柔地吻郭雪芙。（圖／翻攝自愛奇藝）



褚克桓和周惟惟看完電影後，小倆口一起去路邊的電話亭KTV唱歌，看著女方深情演唱畢書盡的《我還想念你》，他終於情不自禁吻上去，捧臉、摸背、凝視等溫柔又霸道的動作，激起不少女網友的少女心。

▲劉以豪和郭雪芙約會一路吻上床。（圖／翻攝自愛奇藝）



等了好幾集當然不會只有吻戲，褚克桓和周惟惟一路親上床，當他拉開女方胸前的拉鍊時，鏡頭特寫讓人很難不注意到他帥氣爆青筋的手，裸上身輕吻女生的美背，女方也從嘴巴親到他的胸膛，過程中不時十指緊扣，這場戲拍得非常唯美，不但網友看了臉紅心跳，連他本人23日一起看播出都忍不住害羞大喊：「Oh My god!」

▲▼劉以豪裸上身，郭雪芙露雪白美腿。（圖／翻攝自愛奇藝）



劉以豪事後在Instagram謝謝導演和全體工作人員，也感謝觀眾這3個多月來的追劇，「謝謝讓我認識褚克桓。呼。謝謝。明天早上來杯咖啡嗎？」袁艾菲則在底下搞笑歪樓：「謝謝以豪！我媽很愛你的腋毛喔！」意外釣出不少粉絲笑說：「媽媽奇怪的關注點」、「其實我也注意到了」、「我也一直注意腋毛的部分。」

▲▼網友和袁艾菲媽媽都歪樓狂盯劉以豪的腋毛。（圖／翻攝自愛奇藝、Instagram／yuanlovefly）

