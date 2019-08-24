《我們不能是朋友》中肯6金句！「委曲求全的愛不是愛」突破4角戀糾結盲點

記者李玟儀／綜合報導

《我們不能是朋友》在23日迎來大結局，整部劇周惟惟、褚克桓、黎皓一與高子媛的四角關係吸引網友熱烈討論，也引起很多共鳴。其中局外人「麥子姊」被認為是全劇三觀最正確人，她的金句敲醒了許多在愛情裡迷惘的男男女女，而高子婷、韓可菲也不乏一針見血的觀點，句句戳中劇迷的心。

▲《我們不能是朋友》。（圖／翻攝自我們不能是朋友劇照）

「我是不是比不上他？其實，問這個問題的男人，早就輸了。」

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當黎皓一一直糾結自己是不是比不上褚克桓時，麥子姊一句話突破盲點，「你真的比不上褚克桓，你知道為什麼嗎？因為他從頭到尾都沒有想要跟你比較。他也不會是追的女人問『我是不是比別的男人差』的那種人。」

「你都把問題一拖再拖，這種習慣真的很不好。」

麥子姊看出黎皓一與周惟惟之間的問題，「拖延」這件事不管放在工作或是感情，久而久之都會釀成傷害。

▲高子媛。（圖／翻攝自愛奇藝）

「不要選擇輸了自己的尊嚴，而讓自己的靈魂低廉。」

談戀愛不是委曲求全，死纏爛打換來的愛不是真正的愛情，只會讓自己的靈魂變得低廉。

「這年頭，女人的假想敵也可能是男的啊，你跟全世界為敵，你累不累啊！」

高子媛找周惟惟麻煩時，認為「女人應該把全天下的女人當成假想敵。」但韓可菲1句話就讓高子媛吃癟，也點出當女生與全世界為敵時，內心離千瘡百孔也近了。

「房子越買越大，結果兩個人距離越來越遠。」

很多戀人經過時間與現實的消磨，到最後會只剩物質而忘記最初追求的其實是愛，「房子」是歸屬感、是一個家，但到頭來房子卻壓垮了黎皓一與周惟惟、褚克桓與高子媛。

▲袁艾菲飾演韓可菲。（圖／八大提供）

「我要是喜歡上別人，那也是我跟你的事情，跟任何人無關，更和可菲無關！」

劇中韓可菲多次為周惟惟出頭，堪稱世界上最好的閨蜜，但每一段關係都是互相的，當韓可菲遭到黎皓一質疑，她也挺身而出，除了保護朋友，其實也是在告訴黎皓一，在感情中雙方當事人的態度才是影響發展的關鍵。