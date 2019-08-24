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汪蘇瀧被問戀情尬回「下個話題」　全場圍攻跪求：放過我吧！

記者古靜兒／綜合報導

大陸藝人汪蘇瀧以熱門情歌《有點甜》走紅，目前是綜藝節目《做家務的男人》的固定嘉賓，最新一集節目中被問到是否單身時，他尷尬地回答：「對。」疑似宣佈與緋聞女友靳夢佳分手，引起粉絲一陣熱議。

▲汪蘇瀧疑似在節目上宣佈和緋聞女友靳夢佳分手。（圖／翻攝自微博／汪蘇瀧、靳夢佳、新浪娛樂）

▲汪蘇瀧在節目上回應最新感情狀況。（圖／翻攝自微博／汪蘇瀧、靳夢佳）

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《做家務的男人》是一檔觀察真人秀，固定主持班底在棚內觀察出演節目的室友或家人間，如何相處及分配家務工作，汪蘇瀧在節目中與室友尤長靖及一眾朋友享用晚餐時，被問到現在是否單身，他堂皇地回答：「對。」隨後又想趕緊結束這段對話：「這個，下一個話題吧。」

汪蘇瀧早前被偷拍到和女主持人靳夢佳熱戀般的親密互動，雙方卻沒有正面回應緋聞消息，如今在節目上宣佈感情狀況，被網友推測疑似已和女方分手。

▲汪蘇瀧疑似在節目上宣佈和緋聞女友靳夢佳分手。（圖／翻攝自微博／汪蘇瀧、靳夢佳、新浪娛樂）

▲汪蘇瀧被問到是否單身，他尷尬回答：「對。」（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲汪蘇瀧疑似在節目上宣佈和緋聞女友靳夢佳分手。（圖／翻攝自微博／汪蘇瀧、靳夢佳、新浪娛樂）

▲汪蘇瀧被魏大勛父母追問感情狀況。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

雖然汪蘇瀧已經在飯局中結束情感話題，但同時在棚內的他卻逃不過長輩的「送命連環問」，被另一組觀察家庭魏大勛父母左右夾攻問道：「瀧瀧現在也應該考慮個人問題了」、「你著急嗎」、「你的父母也應該著急了」被逼急的汪蘇瀧到最後直接跪地求饒，請求棚內各位放過自己，搞笑畫面逗得其他主持人狂笑不已。

▲▼汪蘇瀧、靳夢佳。（圖／翻攝自微博、《優酷娛樂》）

▲▼汪蘇瀧、靳夢佳。（圖／翻攝自微博、《優酷娛樂》）

▲汪蘇瀧早前被拍到和靳夢佳甜蜜約會。（圖／翻攝自微博、《優酷娛樂》）

►點我看汪蘇瀧被問感情狀況影片。

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汪蘇瀧, 做家務的男人, 靳夢佳

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