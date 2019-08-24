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陳冠希幸福曬一家三口照！畫面都是愛　網羨：值得你守護一輩子的人

記者謝艾婷／綜合報導

港星陳冠希自從與小10歲的老婆秦舒培結婚，產下寶貝女兒Alaia後，個性軟化不少，收起過去的火爆脾氣，常在個人網站上分享育兒點滴，搖身一變「女兒傻瓜」，個性轉變令外界吃驚，近日他更曬出一家三口同框照，幸福模樣讓人稱羨。

▲陳冠希。（圖／翻攝自陳冠希IG）

▲陳冠希一家三口超級甜蜜。（圖／翻攝自陳冠希IG）

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陳冠希23日在Instagram曬出與秦舒培和Alaia的合照，在畫面中，秦舒培閉上雙眼露出溫暖的微笑，而Alaia在媽媽的懷中甜甜入睡，他見到這一刻，拍下了這瞬間，玻璃也反射出他拍下這張照片的樣子，並發文配圖「THREE'S COMPANY」，平淡卻幸福，生活的日常令人覺得超有愛。

▲陳冠希。（圖／翻攝自陳冠希IG）

▲陳冠希在IG上成為「女兒傻瓜」。（圖／翻攝自陳冠希IG）

自從陳冠希當了爸爸之後，非常地疼愛Alaia，時不時都會在IG上與女兒放閃，也對愛女相當保護，在與女兒同遊日本的時候，曾經與大陸知名直播主巧遇並起爭執，看的出來對家人的隱私非常的重視，而他照片一PO出，網友們也覺得畫面很有愛，紛紛留言「最美的畫面」、「幸福的一家人」、「是值得你一輩子守護的人」、「沒有什麼比家人更重要了」。

▲陳冠希。（圖／翻攝自陳冠希IG）

▲陳冠希常在IG上發出一家人的照片。（圖／翻攝自陳冠希IG）

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