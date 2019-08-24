小朋友曝內心秘密　兒少主持王伯源「錄完心情很沉重」

記者許逸群／台北報導

曾獲金鐘獎兒少節目主持人獎的王伯源，近年深耕兒少節目，是許多小朋友的新偶像，最近主持《小主播看天下WOW》時，有小朋友在節目上分享親人過世的故事，才發現原來小朋友內心藏有那麼多的祕密，聽到後內心相當不捨。

▲王伯源主持兒少節目相當有感觸。（圖／齊石傳播提供）



王伯源坦言，那一集錄完後自己心情相當沉重，他感觸地說：「很多時候小朋友不說，並不代表沒事，其實傷口就一直在那，只是我們沒去注意而已。」他也分享過去自己也曾因愛狗「球球」過世沉浸於哀傷，花了3個月才走出來。

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王伯源當時是因為有朋友的傾聽與建議才讓他能走傷痛，他接著說：「如果現在換成我當一個傾聽者，還能順便帶給這些受傷的小朋友力量的話，我很樂意一直這樣做下去。」

▲王伯源客串八點檔。（圖／齊石傳播提供）

王伯源最近跨足戲劇圈，也被眼尖的粉絲們發現。對於從兒少節目主持人轉變成八點檔演員，他表示還在適應形象上的轉換，他笑著說：「演出八點檔是一個很新的體驗，跟過去當兒童主持人的感覺很不一樣，連我自己看到我出現在八點檔裡都覺得很陌生。」

另外，王伯源26日將到高雄衛武營參與改編幾米繪本的舞台劇《忘記親一下》，演出幾米繪本中男主角「小樹」。他表示，每場演出後都會有觀眾私訊說被感動落淚，「演出能感動到觀眾，這是對我最大的肯定，很開心有那麼多觀眾接收到我的情感。」