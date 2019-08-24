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蕭亞軒「小鮮肉鑑賞家」！40歲生日認愛小16歲男友　出道20年交往15任全天菜

記者李玟儀／綜合報導

天后蕭亞軒在40歲生日凌晨公開認愛，在臉書曬出一連串和帥氣嫩男的合照，PO文「愛就是需要我們在一起」，2人親密貼臉靠肩甜蜜放閃，而照片中的男子正是之前曾經被拍到過夜12小時的黃皓。

蕭亞軒出道至今已經20年，除了有不少膾炙人口的音樂作品，感情方面更是精彩，而且幾乎每一任都是「天菜型年下男」，這幾年戀愛對象的年齡更有越來越小的趨勢，她因此被譽為「小鮮肉鑑賞家」。

祝釩剛（後改名為張又天）

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▲蕭亞軒出道前與祝釩剛相識相戀。（圖／記者黃克翔攝、翻攝祝釩剛微博）

祝釩剛和蕭亞軒在加拿大溫哥華參加歌唱選秀比賽時相識相戀，因為蕭亞軒表現優異，獲得維京音樂負責人姚謙的賞是回台灣發展，2人的愛情最後因為遠距離受阻，黯然畫下句點。

陳冠希

2001年時蕭亞軒傳出因為和陳冠希合作拍攝MV傳出緋聞，不過雙方一直沒有承認這段情，直到2008年男方因為不雅照事件陷入輿論漩渦，她才出來否認交往。

隆宸翰

蕭亞軒在2002年與隆宸翰墜入愛河，卻疑似因為侯湘婷的介入而分手。

田沛恩（Alex）

▲蕭亞軒2003年認識B.A.D的成員Alex（左）和王陽明（右）。（圖／翻攝Alex微博、中天／資料照）

在2003年蕭亞軒經朋友介紹認識B.A.D成員Alex，男方多次到她的演唱會捧場，並且被媒體拍到陪蕭媽媽看房，不過她始終未鬆口兩人關係。

王陽明

同樣在2003年，蕭亞軒認識了王陽明，兩人一度分手數個月後又復合，直到2006年才徹底斷開關係。事實上當時為了王陽明她曾毅然決然中斷事業，飛往紐約當個小女人，卻換來男方變心，她曾說過：「我沒辦法對一個男生一直擠自己乳溝，然後說出『我比她年輕，我胸部以她大』這種話。」之後飛回溫哥華療傷。

毛加恩

感情狀態停擺了2年，蕭亞軒2005年曾與籃球選手毛加恩傳緋聞，但男方卻被拍到與白歆惠夜遊，對此她向媒體表示，「他是很好的男生，我們真的沒有開始，他有自由接觸不一樣的女生，他如果談戀愛了，我當然給他最大的祝福。」

白梓軒

▲蕭亞軒因拍攝MV陸續認識白梓軒。（圖／華映）

2007年蕭亞軒拍MV《錯的人》與模特兒兼演員白梓軒私下留電話，但之後戀情不了了之。

李安卓

▲蕭亞軒因拍攝MV陸續認識李安卓。（圖／翻攝自YouTube）

蕭亞軒2008年拍MV《表白》時與混血巴西男模李安卓結識，同年5月被拍到在「信義之星」豪宅接吻，但戀情僅維持1年多，疑似因男方劈腿而分手，不過男方事後受訪時喊冤。

李威

▲李威。（圖／華視）

經歷了感情創傷的蕭亞軒到泰國拜四面佛求桃花，果然新戀情隨之而來，2009年9月傳出和李威秘戀2個月，男方經常出現在她家，疑似半同居，不過男方卻說是到蕭家教她打麻將。

周湯豪

▲周湯豪。（圖／記者徐文彬攝）

2010年初蕭亞軒經歷喪母之痛，資深藝人比莉和兒子周湯豪經常為她加油打氣，她與周湯豪的愛苗也因此萌生，還被拍到接對方到家裡，但半年就分手。

梁耀基（Keo Leung）

▲香港模特兒梁耀基。（圖／翻攝自Keo Leung臉書）

蕭亞軒2010年10月被一名署名「L.S」的男士在報上示愛求婚，又被週刊爆出她與小他8歲的香港模特兒梁耀基（Keo Leung）已熱戀2個多月，讓兩人關係更顯得曖昧，對此，她在微博寫道「大說謊家，會到不了天堂喔！」似乎在暗批男方拿她炒作會有報應，男方則表示在夜店認識她但不明白為什麼會傳緋聞，又說「先前都交外國大眼睛、白皮膚女友。」

柯震東

▲蕭亞軒與柯震東交往2年半後分手。（圖／資料照）

蕭亞軒2012年4月和柯震東的戀情曝光，柯爸柯媽已經視她為家人，因價值觀有很大的落差，她無法成為男友心中的小女人，男方2014年6月公開宣布單身。

Elroy（石正祥）

▲百億小開石正祥（Elroy）。（圖／翻攝Elory IG）

結束2年半的戀情後，她身旁出現與柯震東同齡的護花使者石正祥，男友是吳建豪太太石貞善的弟弟，在她沉浸在情傷中，男方從美國飛到台灣陪她，7月底終於大方認愛，因為羨慕身旁的人可以上傳照片分享幸福，「也很想擁有自己的生活步調。」2014年12月讓男友公開兩人在KTV唱歌時拍下的親密合照。

陳樺（Michael）

▲蕭亞軒在2016年8月底被拍到與高爾夫球手新歡同遊泰國，戀情就此曝光。（圖／翻攝蕭亞軒IG）

蕭亞軒在2016年與小鮮肉陳樺在泰國曼谷慶生時被網友捕獲，戀情因此曝光，陳樺是一名高爾夫球選手，當時年僅26歲，外型陽光、身材莊碩，2人相戀約8個月，但最後因為價值觀與性格不合分道揚鑣。

黃皓（Justin，本名黃正皓）

▲蕭亞軒認愛告白：「愛就是需要我們在一起。」（圖／翻攝自臉書／蕭亞軒）

蕭亞軒24日公開的男友黃皓，其實早在2017年就被周刊拍到進出蕭亞軒香閨，2人共度12小時。黃皓外型帥氣，身高183公分，從加拿大溫哥華來台闖星路，並結識了蕭亞軒，2人相差16歲，是她歷任男友中年紀最小的一個，為了進演藝圈，黃皓天天到國語日報學中文。

黃皓除了2年前被拍到過夜情，6月也被捕捉到從學校離開時，搭愛車到蕭亞軒家中，並且直到深夜沒有離開，最初女方強調是盡地主之誼一起出去玩，不過二度被捕捉到進出香閨，私下互動格外受到外界好奇。兩人熱戀緋聞傳了將近2年，如今小倆口大曬親密合照公開認愛，16歲差姐弟戀在娛樂圈拋下震撼彈。

蕭亞軒曾被譽為華語樂壇「四小天后」，擁有渾厚嗓音和舞蹈魅力，更唱紅多首夯歌受到歌迷喜愛。同時她情史豐富，踏入娛樂圈傳出15次戀情，對象包括祝釩剛、隆宸翰、王陽明、毛加恩、柯震東等人，且大多都是姐弟戀，不過身邊友人曾透露，她並非專挑比自己年紀小的對象交往，戀愛時全憑感覺，感覺對了就全心投入。

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