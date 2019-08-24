記者張筱涵／綜合報導

韓星宋有彬（송유빈）2017年以七人團體MYTEEN出道，可惜演藝之路沒有一帆風順，今年參加《PRODUCE X 101》雖然落選出道組，但仍吸引了大批粉絲支持，怎料24日深夜卻爆出他和第一季參賽者金昭希（김소희）的親嘴照。

▲宋有彬爆熱戀金昭希。（圖／翻攝自宋有彬、金昭希Instagram）



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韓網24日凌晨出現了一則「今天爆出戀愛照的偶像」，怎料一點進去迎面而來的就是超高清的親嘴自拍照，可以看見男方口罩微拉下來僅露出部分嘴唇，女方則是口罩全部拉下嘟起嘴巴熱情親上去，手還輕抓著男友耳朵，看起來十分甜蜜。

▲宋有彬和金昭希親嘴照流出。（圖／翻攝自PANN）

照片中的男女主角遭爆料就是宋有彬和曾參加《PRODUCE101》第一季的金昭希，眼尖的網友翻遍他們的Instagram帳號後發現，大約在2018年8月底時，他們分別上傳了在瑞典同一個轉角口拍攝的照片，時間只相差2天外，女方還在最後寫下：「and i miss you too.」而目前經紀公司Music Works完全不接韓媒電話。

▲宋有彬和金昭希在2018年8月底疑似同遊瑞典。（圖／翻攝自宋有彬、金昭希Instagram）

事實上，金昭希大宋有彬3歲外雙方同是Music Works旗下藝人，在《PRODUCE101》結束後曾以限定女團C.I.V.A、I.B.I進行活動，2017年以SOLO出道後今年宣布和經紀公司解約，目前尚未有正確動向。然而，這張照片在男方和金國憲發佈單曲當天公開，讓許多粉絲十分擔心會有影響。

▲宋有彬和金國賢單曲將在24日晚間發佈，7天後舉行見面會。（圖／翻攝自韓網）